Молодечно первым принял «Марафон единства»! Как встретили масштабный праздник?

Сплотить страну и подарить всем белорусам возможность прикоснуться к большому празднику. Молодечно первым принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля, у которого уже есть прочный творческий фундамент и большие перспективы роста. Что немаловажно, у него яркий старт, который берет начало в День народного единства, 17 сентября. И интересная идея создания и масштабного воплощения, которая принадлежит нашему Президенту. Именно Александр Лукашенко после большого успеха концертной программы в «Минск-Арене» принял решение привезти праздник в каждый регион и подарить людям.

Как изменил «Марафон единства» привычный уклад жизни Молодечно и почему акция уже стала самым долгожданным гостем белорусских городов? Главная, громкая и мобильная общественно-культурная премьера года! «Марафон единства».