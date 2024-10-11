Молодечно первым принял «Марафон единства»! Как встретили масштабный праздник?
Сплотить страну и подарить всем белорусам возможность прикоснуться к большому празднику. Молодечно первым принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля, у которого уже есть прочный творческий фундамент и большие перспективы роста. Что немаловажно, у него яркий старт, который берет начало в День народного единства, 17 сентября. И интересная идея создания и масштабного воплощения, которая принадлежит нашему Президенту. Именно Александр Лукашенко после большого успеха концертной программы в «Минск-Арене» принял решение привезти праздник в каждый регион и подарить людям.
Как изменил «Марафон единства» привычный уклад жизни Молодечно и почему акция уже стала самым долгожданным гостем белорусских городов? Главная, громкая и мобильная общественно-культурная премьера года! «Марафон единства».
Незабываемая атмосфера – у корреспондента Анастасии Корниенко.
С самого утра Молодечно буквально дышит праздником. На два дня акция объединила тысячи людей. Приехали делегации со всех регионов.
Акция «Марафон единства» стартовала в Беларуси. Читайте здесь.
Быть первым городом, который встречает событие такого масштаба, конечно, почетно. Молодечно гордо принимает эстафету. Проект символично стартовал 17 сентября, в знаковый праздник День народного единства. Идея масштабировать его на всю страну принадлежит Александру Лукашенко.
Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами. Подробности.
«Марафон единства» вобрал в себя самые разнообразные и интересные форматы и мероприятия. Все, чтобы показать, как белорусы ежедневно вместе строят свое будущее, сохраняя неповторимые традиции и приумножая сделанное на примере наших городов. Гостей Молодечно, в том числе блогеров и участников творческих коллективов, в первый день знакомили с промышленным и культурным потенциалом района. Отечественные интернет-звезды к такой активности привлекаются впервые.
Олег Мищенко, директор Радошковичского керамического завода:
Наше отечественное производство имеет очень важное значение, потому что важно использовать наши отечественные материалы, которые производятся и используются в нашем регионе.
Радошковичский керамический завод работает с 1985 года. Сейчас это самое крупное предприятие по выпуску стеновых материалов. Работает в формате 24 на 7. Здесь трудятся 200 человек, это жители городского поселка. Экскурсантам представилась возможность воочию увидеть производство стенового керамического материала практически на всех этапах. Масштаб впечатлил. Читайте здесь.
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