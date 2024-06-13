Прямой эфир

Молодечненской газете 85 лет. Узнали интересные факты из истории издания

13 июня 2024 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.

Кстати, в 2024 году Молодечненская газета отпразднует 85 лет. Ее история уходит корнями еще в 1939 год. Тогда вышел первый номер. Районка прошла Великую Отечественную – выходила подпольно, призывала на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. И далее на протяжении всех десятилетий отражала становление и развитие белорусской государственности.

Молодечненской газете 85 лет. Узнали интересные факты из истории издания-1

Людмила Нехвядович, главный редактор Молодечненской газеты:
Менялось название газеты. Был «Чырвоны сцяг», «Сцяг Кастрычніка» и «Святло камунізма». О чем писали журналисты того времени? Те же темы, что и сейчас.

Читайте также:

Кошке не могли найти хозяев год – через газету нашли за день. Почему важна обратная связь с читателями?

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»

«От молодежи мы учимся». Рассказываем, как готовят юных журналистов в Молодечно

# СМИ Беларуси # общество # Юлия Минич

Другие новости рубрики

Все новости
Кошке не могли найти хозяев год – через газету нашли за день. Почему важна обратная связь с читателями?
13 июня 2024 14:24

Кошке не могли найти хозяев год – через газету нашли за день. Почему важна обратная связь с читателями?

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»
13 июня 2024 14:22

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»

«От молодёжи мы учимся». Рассказываем, как готовят юных журналистов в Молодечно
13 июня 2024 14:17

«От молодёжи мы учимся». Рассказываем, как готовят юных журналистов в Молодечно