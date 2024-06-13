Молодечненской газете 85 лет. Узнали интересные факты из истории издания

В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.

Кстати, в 2024 году Молодечненская газета отпразднует 85 лет. Ее история уходит корнями еще в 1939 год. Тогда вышел первый номер. Районка прошла Великую Отечественную – выходила подпольно, призывала на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. И далее на протяжении всех десятилетий отражала становление и развитие белорусской государственности.