Кошке не могли найти хозяев год – через газету нашли за день. Почему важна обратная связь с читателями?

В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.

Поступает и обратная связь от читателей. Для редакции это очень важно и ценно отражать интересы каждого и вести конструктивный диалог друг с другом. Ведь журналист – такой же человек, со своими интересами и пожеланиями, болями и проблематикой.

Татьяна Князева, заместитель главного редактора Молодечненской газеты: Одним из нововведений является рубрика «Зверье мое». Она носила более развлекательный характер – люди присылали фотографии любимого питомца, небольшая подпись. Получилось так, что начали созваниваться, нам давали более подробную информацию, интересные повадки, привычки. Со временем вылилось в то, что мы стали помогать волонтерам пристраивать брошенных животных.

Мы сотрудничаем с обществом «Шанс на жизнь» и «Шанс на дом». Был случай из недавнего. Газета вышла в среду, а в четверг со мной связалась волонтер, поблагодарила газету и коллектив за то, что помогли пристроить в добрые руки кошечку, которая через соцсети не могла найти дом около года.

По субботам в нашей «толстушке» выходит кроссворд. Звонят люди старшего поколения, благодарят, что им интересно разгадывать. Как одна читательница сказала, вы помогаете наш мозг держать в тонусе.