Готова ли белорусская армия к военной агрессии? Смотрите, как проходит проверка

Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси под руководством Госсекретариата Совбеза. Военные отрабатывают широкий спектр задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого воинского формирования свой приказ. Военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и боевой машины пехоты. Занятия на таких тренировках часто проходят ночью, что значительно осложняет работу. С учетом погодного фактора точно поразить мишень – задача не из легких.

Служба для меня – это долг. Я считаю, что каждый мужчина обязан защищать свою Родину, как защищал мой отец, мой дед, как все до меня. Уже отслужил 13 месяцев, и за эти 13 месяцев службы в силах немедленного реагирования много чего отрабатывали, много стреляли и уже все прекрасно понимаем.

Проехали около 125 километров. Преимущественно гусеничная техника совершает марши по проселочным дорогам, по полям, по лугам, по лесам. Год для моего подразделения очень насыщенный, это уже четвертый полевой выход. Подразделение подготовлено, личный состав знает задачи. Огонь в глазах есть. И готовность к выполнению задач всегда присутствует в нашем подразделении.