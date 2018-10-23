Молочные реки. Жители Вилейского района жалуются на неприятный запах с полей

Новости Беларуси. Временное неудобство. Жители Вилейского района пожаловались на запах скисшего молока, который идет с сельскохозяйственных полей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оказалось, яблоком раздора между жителями деревни Лесная и Вилейским молочным комбинатом стали отходы переработки сыворотки. Ее не сливают в канализацию, а вывозят на ближайшие поля. Как результат – неприятный запах, однако производители молочки уверяют, что никакого криминала здесь нет.

Игорь Василевский, заместитель начальника Вилейского производственного участка ОАО «Молодечненский молочный комбинат»:

Проект прошел все необходимые согласования, согласно требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Это удобрение является не токсичным, оно относится к 4-му классу опасности. Малоопасное. Обращение с ним не требует никаких специальных средств индивидуальной защиты. Это обычное органическое удобрение.