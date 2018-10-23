Молочные реки. Жители Вилейского района жалуются на неприятный запах с полей

Новости Беларуси. Временное неудобство. Жители Вилейского района пожаловались на запах скисшего молока, который идет с сельскохозяйственных полей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Временное неудобство. Жители Вилейского района пожаловались на запах скисшего молока, который идет с сельскохозяйственных полей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оказалось, яблоком раздора между жителями деревни Лесная и Вилейским молочным комбинатом стали отходы переработки сыворотки. Ее не сливают в канализацию, а вывозят на ближайшие поля. Как результат – неприятный запах, однако производители молочки уверяют, что никакого криминала здесь нет.
Игорь Василевский, заместитель начальника Вилейского производственного участка ОАО «Молодечненский молочный комбинат»:
Проект прошел все необходимые согласования, согласно требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Это удобрение является не токсичным, оно относится к 4-му классу опасности. Малоопасное. Обращение с ним не требует никаких специальных средств индивидуальной защиты. Это обычное органическое удобрение.
Кстати, на прошлой неделе вопрос решили окончательно. Отходы уже запахали, не осталось даже признаков неприятного запаха. Также на молочном комбинате рассказали, что уже ищут другое поле для вывоза удобрений. Специалисты обещают, что новое место будет находиться на большем расстоянии от населенных пунктов.