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Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?

23 октября 2018 20:22
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Новости Беларуси. Городки, которыми можно гордиться. В Минской области стартовал уникальный туристический проект «Минщина удивительная», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?-1

Очередная грандиозная задумка проводится в рамках Года малой родины. Ее главная цель знакомство жителей и гостей страны как с популярными, так и с малоизвестными историческими местами Минской области. Отдельное внимание тем, кто ежедневно вносит вклад в развитие своей малой родины.

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?-4

Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Минщина богата талантливыми людьми, выдающимися деятелями науки, истории, культуры, медицины, образования. В Год малой родины мы хотим напомнить о тех, кто, может быть, сегодня уже не живет, но оставил незаменимый след в истории нашей страны и своего конкретного региона.

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?-7

Необычность проекта еще и в том, что показывать и даже создавать новые бренд области будут средства массовой информации.

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?-10

Представители телевидения, радио и печатных изданий смогут принять участие в экскурсиях и донести интересную и полезную информацию до каждого белоруса.

# Туризм # общество # Светлана Баранок # Фотофакт

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