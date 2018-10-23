Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?

Новости Беларуси. Городки, которыми можно гордиться. В Минской области стартовал уникальный туристический проект «Минщина удивительная», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Очередная грандиозная задумка проводится в рамках Года малой родины. Ее главная цель – знакомство жителей и гостей страны как с популярными, так и с малоизвестными историческими местами Минской области. Отдельное внимание – тем, кто ежедневно вносит вклад в развитие своей малой родины.

Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:

Минщина богата талантливыми людьми, выдающимися деятелями науки, истории, культуры, медицины, образования. В Год малой родины мы хотим напомнить о тех, кто, может быть, сегодня уже не живет, но оставил незаменимый след в истории нашей страны и своего конкретного региона.

Необычность проекта еще и в том, что показывать и даже создавать новые бренд области будут средства массовой информации.