Их оценивают в миллион долларов. Этот белорус коллекционирует ёлочные игрушки со всего мира

Новости Беларуси. Знаете ли вы, что изначально главным елочным украшением были обычные яблоки? Самые красивые отбирали еще с осени и бережно хранили к Новому году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Но в середине XIX века в Тюрингии год выдался неурожайным, праздник спасли немецкие стеклодувы. Так, мода украшать елки стеклянными шарами прижилась по всему миру.

Сейчас вариаций новогоднего декора множество. Коллекционер Андрей Бегун объехал полмира и отовсюду вместо магнитиков привозил елочные игрушки. Яна Шипко, корреспондент:

Наверное, в каждой семье есть личная коллекция новогодних украшений, которая достается в преддверии праздников, пополняется из года в год. А с чего началась ваша коллекция?

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:

На самом деле, коллекция началась с путешествий. Кто привозит открытки, кто магнитики, кто тарелочки из разных стран. А я привозил елочные игрушки. Это было интересно, поскольку на Новый год можно было повесить елочную игрушку из другой страны на елку и потом вспоминать особо приятные моменты.

Когда счет пошел на тысячи игрушек, новогодней атмосферой захотелось поделиться. Шесть лет назад Андрей впервые открыл выставку.

Андрей Бегун:

Эта выставка и запланирована таким образом, что это как волшебный лабиринт, где любой желающий может попасть в новогоднюю сказку, с одной стороны, а с другой – провести виртуальную экскурсию по странам, тут представлено более 70 стран, узнать, какими игрушками наряжают в той или иной стране рождественские деревья, какие есть традиции, какие особенности. В волшебную атмосферу Нового года Андрей влюбился с детства. С советского ватного Дед Мороза и теперь уже ретро-игрушек и начиналась коллекция.

Не все готовы поставить такого аутентичного, старенького Деда Мороза под елку, но с другой стороны, всем приятно вспомнить свою молодость, те моменты, когда под их елочками, очень давно, были такие старые советские Деды Морозы и Снегурочки.

Кстати, елка в Советском Союзе считалась пережитком буржуазии. И только при Сталине детям вернули Новый Год – с украшенной новогодней красавицей, сладостями, мишурой и неповторимым ожиданием чуда. Игрушки в советские годы выпускались сериями – сейчас они словно иллюстрации к учебникам истории.

Андрей Бегун:

Советская елочная игрушка отображает эпоху. Если это поколение космоса, то это игрушка-космонавт, ракета, спутник. Если это хрущевские времена, то это кукуруза, иные овощи и фрукты. Если война, то это игрушка-солдат, медсестра, игрушки со звездами.

Жемчужина коллекции – шар с Венского бала Австро-Венгерской империи. А это эксклюзивные игрушки-шкатулки а-ля Фаберже. Их цена на аукционах – до плюс бесконечности.

Андрей Бегун:

Здесь у нас представлены польские игрушки. Можно сказать, Ferrari елочно-игрушечного бизнеса. Это елочные игрушки, украшенные полудрагоценными камнями. Хоть они и современные, но выпускаются очень ограниченными тиражами. Если ты в этом году не успел приобрести игрушку, то все – следующий путь у тебя на аукцион, в поисках того или иного артефакта.

Коллекцию Андрея оценивают в миллион долларов. Но для него она бесценна. Вот, например, африканские игрушки просто так не купишь. Их повезло выменять у местных племен. Так что это не просто экспонаты – за каждым история и традиции встречи Нового года в разных странах – от Северной Кореи до Австралии.

Символ Австралии – кенгуру. Это вомбатики маленькие, тасманский дьявол, коалы.

Есть Новая Зеландия, символ – птичка киви. Она в живую такая маленькая, несуразная, живет только ночью, но, по крайней мере, мы видим: вся витрина в той или иной ипостаси представлена этими птичками. Очень много в Австралии игрушек с овечками. А почему? Потому что на десять миллионов овечек в Австралии проживает всего четыре миллиона населения.

Яна Шипко:

Новогодние волшебники бывают разные, ведь этот праздник долгожданный на всех без исключения континентах. И даже там, где снег в диковинку, а вместо елей украшают вечнозеленые эвкалипты и пальмы, принято мастерить новогодние украшения. Все ради создания волшебной атмосферы.

В каждой стране игрушки со своим колоритом, мастерят их часто из подручных материалов. Есть даже пляжные новогодние украшения.

Андрей Бегун:

Эти игрушки привезены с Карибских островов, там тоже празднуют Новый год. Дары моря, раковины являются таким веселым атрибутом, который местные умельцы превращают в елочные игрушки.