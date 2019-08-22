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Сезон сбора брусники начался в Минской области. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?

22 августа 2019 18:08
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Новости Беларуси. В Минской области открыт сезон сбора брусники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ягода созрела, и лесники отмечают, что урожай ожидается неплохой.

Кстати, некоторые места до сих пор радуют черникой и голубикой. Но больше всего в 2019 году в лесах было малины.

Сезон сбора брусники начался в Минской области. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?-1

Сезон сбора брусники начался в Минской области. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?-3

Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза:
В этом сезоне больше всего видел малины. Малины на делянках урожай был неплохой.

По чернике плоховато было – сказались весенние заморозки. Надеемся, что после этих обильных дождей в лесу подстилка промочилась и урожай грибов нас порадует.

А уже в начале сентября в Минской области можно будет идти и по клюкву. В этом году ягода не самая крупная, но накопить на зиму хватит.

Сезон сбора брусники начался в Минской области. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?-6

# Урожай # общество # Виктор Казаков # Фотофакт

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