Сезон сбора брусники начался в Минской области. Каких ягод в белорусских лесах больше всего в 2019 году?

Кстати, некоторые места до сих пор радуют черникой и голубикой. Но больше всего в 2019 году в лесах было малины.

Новости Беларуси. В Минской области открыт сезон сбора брусники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ягода созрела, и лесники отмечают, что урожай ожидается неплохой.

Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза:

В этом сезоне больше всего видел малины. Малины на делянках урожай был неплохой.

По чернике плоховато было – сказались весенние заморозки. Надеемся, что после этих обильных дождей в лесу подстилка промочилась и урожай грибов нас порадует.

А уже в начале сентября в Минской области можно будет идти и по клюкву. В этом году ягода не самая крупная, но накопить на зиму хватит.