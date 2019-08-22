Против гендерных стереотипов: проект команды Минского хаба вошёл в топ-5 среди сотни участников на форуме в Давосе

Новости Беларуси. Беларусь станет площадкой для глобального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждать будут вопросы гендерного неравенства. Инициативы такого разговора исходила от молодежи. Сам проект, который вошел в пятерку лучших среди сотни участников, разработали белорусы. Поэтому и разговор состоится именно у нас. Кстати, история этого масштабного мероприятия связана с экономическим форумом в Давосе, и наша страна уже стала его частью. Обо всем подробнее расскажет корреспондент Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Всемирный форум в Давосе – наиболее известное и авторитетное глобальное экономическое представительство. Есть у него и молодежная ветка – Global Shapers.Там представлена и наша страна. Global Shapers Community – самая большая с точки зрения географии молодежная организация в мире. Она представлена в более чем 193 странах. Беларусь присоединилась в 2015-м. Первопроходцем был Денис Кольга.

Денис Кольга, основатель Минского хаба Global Shapers:

Это возможность как получать экспертизу как со стороны Всемирного экономического форума от лучших экспертов, так и участвовать в различных закрытых мероприятиях: от региональных встреч до мероприятий самого высокого уровня. Первым мероприятием минского хаба стал ознакомительный семинар для европейской молодежи в рамках программы «Эразмус+». В Минске собрали 30 участников из шести стран по молодежному обмену. Для нашей страны – бесценный опыт. Денис Кольга:

Наша идея была в том, чтобы привнести данный формат мероприятия в Беларусь, потому что белорусы довольно часто участвуют в таких семинарах, но за рубежом. А мы хотели, чтобы оно проводилось в Минске.

В 2016-м Денис Кольга принял участие в экономическом форуме в Давосе. Он был первым белорусом, который попал на мероприятия этого очень авторитетного совещания за 24 года. И от имени нашей страны ему было что рассказать.

Денис Кольга:

Я представил роль Беларуси в одном из восьми эссе шейперов-участников «Давос» этого года – о роли Беларуси в миротворческих процессах в регионе. Известная повестка по поводу минского формата переговоров по Украине. А совсем недавно команда Минского хаба выиграла международный конкурс на лучший проект по борьбе с гендерным неравенством и стереотипами. Взяли нестандартным подходом. Денис Кольга:

Наш проект фокусируется против гендерных стереотипов. Другие хабы в мире сосредоточены скорее на теме трудоустройства женщин. Теперь в рамках этого проекта проведут две встречи экспертов с участием ведущих специалистов в сфере искусства, медиа и гендера. Далее будет тематическая школа. А затем пройдет большой конкурс на лучший творческий материал по теме гендерного неравенства. Все это станет вкладом Беларуси в общемировую копилку гуманитарной мысли.







Алеся Петровец, куратор Минского хаба Global Shapers:

Это возможность присоединиться к профессионалам своего дела и вместе с активными людьми нашего города и также Беларуси (у нас есть участники из других городов Беларуси) реализовывать идеи, которые нам интересны, и решать проблемы, к которым мы не равнодушны.