«Мой путь начинался с деревни Белое Крупского района»: космонавт Владимир Коваленок приехал на свою малую родину

Новости Беларуси. В Крупках принимали высокого гостя. Владимир Коваленок приехал на свою родину по случаю 40-летия своего полета в космос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дважды Герой Советского Союза посетил городскую гимназию и встретился с ее учащимися. Вспомнил прошлое. И, конечно, рассказал о своем первом космическом путешествии.