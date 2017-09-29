Прощание с композитором Дмитрием Смольским состоится в Большом зале филармонии 2 октября

Новости Беларуси. 29 сентября стало известно о смерти народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского. В возрасте 80 лет не стало выдающегося композитора, педагога, автора известных симфоний, которые стали важным этапом в развитии белоруской музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Проявил себя заслуженный деятель искусств в различных жанрах. Его наследие – золотые мелодии, которые продолжают звучать в камерных залах, кинофильмах и театрах.

Прощание с композитором состоится 2 октября в Большом зале Белорусской государственной филармонии.