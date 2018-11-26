«Мои биологические часы тикают и муж намекает»: как побороть страх материнства

Прогуливаясь по торговому центру, она обязательно заглянет в отдел для будущих мам. Молодая женщина реализовалась в профессии, утвердилась в социуме и, казалось бы, подготовила устойчивую почву для продолжения рода. Но «Детский мир» для Марии – остается за гранью её реальности. Виной тому – внутренние страхи.

Мария Бовкунович:

Конечно, мои биологические часы тикают и муж намекает: мол давно уже пора заводить ребёнка. Но я боюсь, что не смогу дать правильного воспитания своему ребёнку, потому что у меня элементарно на себя не хватает времени.

И этому есть свои объяснения. Положив долгие годы на алтарь карьеры, многие женщины с наступлением материнства боятся выпасть из активной социальной жизни, утратить профессиональную хватку, потерять сноровку выстраивания деловых связей. У кого-то появляется страх остаться одной с маленьким ребёнком на руках. И нет только.

Марина Прохорова, психолог:

Для каждой женщины важно быть привлекательной, сексуально привлекательной, чтобы она любила отражение в зеркале, которое она видит перед собой. Безусловно, когда женщина принимает решение становиться матерью, она понимает, что что-то произойдет с её внешностью, с её организмом и, возможно, уже не так просто вернуть себя в прежнюю форму.

По мнению некоторых женщин, дети, хоть и цветы жизни, но уход за ними требует больших затрат: будь то моральных, физических, финансовых, а также постоянного внимания и большой ответственности. Марина Прохорова:

Юные девушки скорее переживают страхи, связанные, в большей степени, с тем, что что-то новое идёт в их жизни и от них требуется большое включение, ответственность, очень зрелый такой подход. Девушки ещё сами формируются, сами переходят из стадии в стадию, становясь всё взрослее и зрелее.

Каждая девушка должна понимать, что возможность подарить новую жизнь – это привилегия. Ведь с рождением крохи наступает новый этап в жизни, происходит полное преображение и переосмысление! Чтобы испытать все прелести материнства без лишних волнений, психологи советуют запастись поддержкой. Марина Прохорова:

Важно иметь опору, как в своей родительской семье, так и среди друзей, среди ближайшего окружения. Женщине важно оставаться стремящейся, она должна представлять из себя целостного человека, гармоничную личность, опирающуюся на себя, имеющую в себе внутренние ресурсы.