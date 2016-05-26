Вместо красивой прически – ожог: печальный опыт химической завивки в минском салоне

Многие женские проблемы, перед которыми пасуют психиатры, часто решает обычный парикмахер второй категории. Героиня этого сюжета, отправившись в парикмахерскую, приобрела проблему, которая стала известна на всю страну. Почему иногда красота становится страшной силой?

Минчанка Оксана Гуз, как и любая женщина, весной решила преобразиться. И если в юности красота – это данность природы, то благородное очарование зрелых дам – результат ежедневного ухода и часто финансовых вложений. Бьюти-инвестицию решено было доверить столичной парикмахерской «Город красоты». Оксане посоветовали сделать биохимическую завивку. Но с самого начала клиентка поняла, что что-то пошло не так.

Оксана Гуз:

В процессе, когда она мне делала эту химическую завивку, у меня были жалобы, что голову пекло сильно. И, когда она мне смывала водой, очень сильно пекло. И получилась такая химическая завивка, что вышла с парикмахерской, как с копной сена на голове

Биохимическую завивку чаще всего выбирают блондинки с волосами короткой или средней длины. Такая форма химического воздействия позволяет женщинам не тратить время на ежедневную укладку. Парикмахеры обещают клиенткам: всего час в кресле мастера почти на полгода обеспечит вас эффектными локонами, как у Мэрилин Монро. Поверила и Оксана. Вот только эффект от биохимии оказался неприятно неожиданным: вместо красивой причёски, женщине пережгли волосы и кожу головы. В результате вместо того, чтобы хвастаться новыми локонами перед подружками, Оксана спешит на приём к дерматологу.

Олег Смирнов, врач-дерматолог:

Сейчас явлений каких-либо ожогов химических я не вижу. Я вижу, волосы начинают отрастать, молодые волосики начинают пробиваться.

С медицинской точки зрения, Оксане повезло: контактный дерматит, которым её наградил неопытный парикмахер, оказался средней степени тяжести. Это значит, что при правильном лечении Оксана избавится от аллергической реакции примерно через месяц. При наихудшем сценарии развития событий некачественная биохимия может привести даже к аллергическому шоку и атрофии кожи.

Олег Смирнов, врач-дерматолог:

Оксана Владимировна, вы пережили самые неприятные минуты аллергического дерматита. На сегодняшний день у Вас незначительные остаточные явления есть. Психологически, хочу Вас успокоить, волосы восстановятся, отрастут в той кондиции, в которой они были. Но только, набравшись опыта, вы уже сами поухаживайте. Может быть даже народными средствами.

Поход к парикмахеру и лекарства обошлись минчанке почти в полмиллиона рублей, но волосы блондинки так не преобразились к лучшему, и даже стали выпадать. Желая возмездия за нанесённый ущерб Оксана оставила претензию в книге замечаний и предложений салона «Город красоты».

Оксана Гуз:

Вот этой истории бы и не было, если бы ко мне отнеслись по-человечески, не сквозь зубы со мной разговаривали. Вообще ничего бы не было, понимаете. А такое отношение: «Ну, иди, жалуйся!»

Как в крупных преступлениях, так и в мелких ошибках, чистосердечное признание, как известно, смягчает меру наказание. Администрация парикмахерской «Город красоты» согласилась оплатить Оксане лишь стоимость самой услуги – 260 тысяч руб. Но по закону у клиентки есть все основания претендовать ещё и на стоимость лечения, и на компенсацию морального вреда.

Марина Авсянникова, адвокат:

Если потребителю необходимо компенсировать все недостатки и последствия такого рода услуги (данный срок установлен в законе в виде 7 дней). В рамках этой ситуации будет действовать общий принцип гражданского кодекса, который гласит о том, что компенсации подлежат все понесённые убытки: и моральный вред, и имущественные затраты, которые человек понёс в связи с восстановлением своего состояния здоровья.

Сегодня, спустя три недели после рокового похода в салон, Оксана чувствует себя хорошо. Женщина всё ещё раздумывает, подавать ли в суд на парикмахерскую «Город красоты», либо пожалеть неопытного мастера. Но уверена минчанка в одном: больше в «Город красоты» она ни ногой. Чтобы не выглядеть, как зрелый одуванчик после порыва ветра.