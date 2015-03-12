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Могилёвский школьник в сундуке прабабушки нашёл листовки времён Великой Отечественной

12 марта 2015 13:25
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Новости Беларуси. Могилёвский школьник в сундуке прабабушки нашёл  листовки времён Великой Отечественной. Мальчик принёс раритеты в школу. Учительница немецкого языка помогла перевести листовки. Вероятно, обращения к солдатам Вермахта, сбрасывались с самолётов 1941 году в  оккупированном Могилёве. Призыв  сложить оружие – главная тема документов.

Алексей Давыдов, ученик средней школы №6 Могилева:
Благодаря этим листовкам, событиям, которые происходили, мне интересно стало узнать всю родословную.  У меня гордость, что моя прапрабабушка хранила эти листовки, хотя в то время могли и убить всю деревню.

Сейчас листовки бережно хранятся в школе. Фотографии военных раритетов отправили в Минск в музей истории Великой Отечественной. Такая находка будет любопытна еще не одному поколению белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Алексей Давыдов

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