Могилёвская область присоединилась к благотворительной акции «Эстафета тепла»

«Эстафета тепла» стартовала в Могилевской области. К благотворительной акции присоединились более 300 волонтерских отрядов региона. Свыше 4 000 молодых людей всю зиму будут окружать заботой тех, кто в этом особенно нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ветеранам, пенсионерам и инвалидам помогут в заготовке дров, уборке снега, наведении порядка на придомовых территориях и мелком ремонте. Не менее важно и живое общение. В списке добрых дел уже есть первые адреса. Учащиеся Кадинской школы навестили почетного ветерана педагогического труда Ольгу Луговскую, которая посвятила полвека, проработала учителем начальных классов и дефектологом. Волонтеры помогли собрать урожай ягод, нарубили дров и убрали листья во дворе.

Ольга Луговская, ветеран педагогического труда, жительница Кадино: Я, наверное, сделала бы эту работу сама. Ну вот это, то, что пришли дети, вот это их внимание, вот то, как я с ними общаюсь, просто как будто я сама вернулась в молодость.

Варвара Кулешова, учащаяся Кадинской средней школы: Для добрых дел необязательно ожидать акцию, можно просто помочь соседу, бабушке с дедушкой или пожилым людям. Принести с магазина что-то, если они попросят, помочь убраться в доме.

Олег Бойко, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

Организована работа горячей линии, в ходе которой каждый желающий, скажем так, столкнувшийся со сложностями в быту, по хозяйству, может обратиться на номер горячей линии. Он у нас указан на сайте областной организации БРСМ.

По всей стране запланировано около 450 таких адресных визитов. Обратиться за помощью можно через местный комитет БРСМ.