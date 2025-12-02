Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело против карателя Зиглинга
Шестое уголовное дело в истории нашей страны о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура направила в суд. Обвиняемый – Ганс Ойген Зиглинг, входивший в состав СС и охранной полиции. Известно, что он родился в Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942-го по январь 1943-го еще и созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Обвиняемый непосредственно организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, включая массовые, уничтожение полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:
Зиглинг действуя лично и отдавая приказы подчиненным, лишил жизни не менее 1 706 человек, включая не менее 238 заведомо малолетних детей. Он же покушался на убийство еще не менее 30 человек.
Следственной группой Генпрокуратуры собраны неопровержимые доказательства участия Зиглинга в уничтожении мирного населения. Уголовное дело составляет 22 тома.