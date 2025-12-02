Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело против карателя Зиглинга

Шестое уголовное дело в истории нашей страны о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура направила в суд. Обвиняемый – Ганс Ойген Зиглинг, входивший в состав СС и охранной полиции. Известно, что он родился в Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942-го по январь 1943-го еще и созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Обвиняемый непосредственно организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, включая массовые, уничтожение полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов.

