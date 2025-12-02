«В топе сувениры – с символом наступающего года!» Праздничные ярмарки открылись в Бресте

Брест погружается в новогоднюю сказку. 2 декабря в областном центре открылись праздничные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые крупные – на площади Гоголя и улице Ленина.

Торговые павильоны в этом сезоне оформлены в едином белом цвете. При этом каждая локация по-своему неповторима. Кроме того, по вечерам прямо на ярмарках будут растапливать гигантский самовар и угощать посетителей горячим чаем.

Наталья Сологуб, директор предприятия по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок»:

В этом году постарались предусмотреть площадки и для детей – это аттракционы. По пятницам, субботам у самовара и на фудкорте будут музыкальные вечера. С 18 до 19 часов у нас будет здесь живая музыка. Там, где почта Деда Мороза очень красивая площадка с фудкортом, с имитацией костра, большая вкусная шоколадка. В одной локации посетители могут приобрести от классических елочных игрушек и аксессуаров для домашнего декора до эксклюзивных карнавальных костюмов. В топе предновогодних покупок – сувениры с символом наступающего года – Огненной Лошадью.

На каждого своего покупателя есть свой товар. То есть кто-то хочет магнитик, кто-то хочет коня купить, кто-то хочет снеговика. Кто-то носочки тепленькие, мало ли новогодняя такая вот тематика.