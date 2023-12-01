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«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?

01 декабря 2023 09:43
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1 декабря – Всемирный день профилактики СПИДа. Это заболевание ежегодно уносит около 3 миллионов человеческих жизней. Как живется человеку в XXI веке с чумой ХХ века?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Сергеенко.

«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?-1

Светлана Сергеенко, врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
ВИЧ сейчас – это хроническое заболевание, это уже не приговор, это инфекция, которая лечится. ВИЧ и СПИД – это одно и то же. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. СПИД – это четвертая стадия ВИЧ (синдром приобретенного иммунодефицита). Разные стадии заболевания.

У нас в стране проживает более 24 000 человек с ВИЧ, мужчин 60 %, женщин 40 %. Среди детей единичные случаи. Возраст преобладает от 30 до 50 лет. Более 80 % – половой путь передачи ВИЧ.

«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?-4

Александра Каштанова, ведущая:
Какие первые симптомы?

Светлана Сергеенко:
ВИЧ может долго протекать бессимптомно. ВИЧ как острая вирусная инфекция – может быть лихорадка у человека, ночная потливость, боли в горле, увеличение лимфоузлов. ВИЧ не передается в быту, при использовании общей посуды, при поцелуях, при рукопожатии.

Подробности в видео.

# Медицина # общество # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Фотофакт

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