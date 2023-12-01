«ВИЧ – это уже не приговор». Как в Беларуси лечат людей с вирусом иммунодефицита?

1 декабря – Всемирный день профилактики СПИДа. Это заболевание ежегодно уносит около 3 миллионов человеческих жизней. Как живется человеку в XXI веке с чумой ХХ века?

Светлана Сергеенко, врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

ВИЧ сейчас – это хроническое заболевание, это уже не приговор, это инфекция, которая лечится. ВИЧ и СПИД – это одно и то же. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. СПИД – это четвертая стадия ВИЧ (синдром приобретенного иммунодефицита). Разные стадии заболевания.

У нас в стране проживает более 24 000 человек с ВИЧ, мужчин 60 %, женщин 40 %. Среди детей единичные случаи. Возраст преобладает от 30 до 50 лет. Более 80 % – половой путь передачи ВИЧ.