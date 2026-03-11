Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара

Ночью в Минск из Дохи прибыл специальный рейс «Белавиа». Домой вернулись около 200 белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях ограничений на авиасообщение белорусская сторона – Министерство иностранных дел, посольство в Катаре и авиакомпания «Белавиа» – провела интенсивные переговоры с компетентными органами. Их результатом стало разрешение на выполнение рейса национальным перевозчиком.

Было неизвестно. Вот эта тревога, которая была на телефонах, там не играла воздушная тревога, там все присылали СМС вот это вот на телефоне, экстренное оповещение, и оно со звуком приходит. Именно из-за этого было очень страшно. После этого один раз прям настолько сильно взрыв взрыванул, что можно было видеть вот просто как окна тряслись.

Каждый раз как бы менялась, информация все время менялась, не подтверждался рейс. То есть с 1 марта до сегодняшнего дня, и то сегодня ночью только стало известно, что все-таки «Белавиа» прилетает, забирает нас. Спасибо вам большое, что нас забрали и доставили.

«Белавиа» стала первой иностранной авиакомпанией, которой катарские власти предоставили возможность вывезти туристов. Для приема нашего самолета аэропорт Хамад временно открыли и задействовали все необходимые службы, в том числе – с дополнительными мерами безопасности.