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Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара

11 марта 2026 05:49
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Ночью в Минск из Дохи прибыл специальный рейс «Белавиа». Домой вернулись около 200 белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара-2

В условиях ограничений на авиасообщение белорусская сторона – Министерство иностранных дел, посольство в Катаре и авиакомпания «Белавиа» – провела интенсивные переговоры с компетентными органами. Их результатом стало разрешение на выполнение рейса национальным перевозчиком. 

Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара-4

Было неизвестно. Вот эта тревога, которая была на телефонах, там не играла воздушная тревога, там все присылали СМС вот это вот на телефоне, экстренное оповещение, и оно со звуком приходит. Именно из-за этого было очень страшно. После этого один раз прям настолько сильно взрыв взрыванул, что можно было видеть вот просто как окна тряслись.

Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара-6

Каждый раз как бы менялась, информация все время менялась, не подтверждался рейс. То есть с 1 марта до сегодняшнего дня, и то сегодня ночью только стало известно, что все-таки «Белавиа» прилетает, забирает нас. Спасибо вам большое, что нас забрали и доставили.

«Белавиа» стала первой иностранной авиакомпанией, которой катарские власти предоставили возможность вывезти туристов. Для приема нашего самолета аэропорт Хамад временно открыли и задействовали все необходимые службы, в том числе – с дополнительными мерами безопасности.

# Белавиа

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