Выгодно ли ездить отдыхать в бархатный сезон?

Елена Кутузова, корреспондент:

Многие считают лучшим временем для отдыха летние месяцы. Но все же отдых в бархатный сезон, приходящийся на сентябрь и октябрь, с каждым годом становится все популярнее: цены падают, турпоток сокращается, а климатические условия становятся более благоприятными. Вопреки стереотипам, два первых месяца осени лучше подходят для отпуска: температура воздуха не выше +30, спелый инжир и виноград и одно из главных достоинств сезона – относительная малолюдность. А это значит, что пляжи чище, а места под солнцем больше.

Минчанин Павел Качалин выбирает отдых осенью для того, чтобы догнать уходящее лето. В свою историю путешествий он вписал порядка 15 стран. Впервые в отпуск в бархатный сезон мужчина с семьей отправился два года назад на Гоа, а в этом планирует слетать на Кубу. Но по-настоящему незабываемые впечатления остались после Шри-Ланки. Павел Качалин, путешественник:

Мы в прошлом году за один месяц проехали на мопеде 1800 км! Мы проехали практически все пляжи, мы не вылазили с мопедов, это был такой пассивный отдых, мы не ходили ни на какие вечеринки, но мы всегда передвигались и были в разных местах.

Весомый аргумент отдыха в бархатный сезон – низкая цена! Если забронировали тур заранее, стоимость путевки будет на 30% меньше, а шопоголиков порадуют скидки. Но главное приобретение – новые впечатления, знакомства и открытия. Алексей Владимиров, директор туристической компании:

Есть разные туристы: те, которые постоянно одно и то же, даже в один и тот же отель ездят, а есть те, которые постоянно ищут, спрашивают: есть ли какие-нибудь интересные предложения, страны. И я им подбираю то, о чем они даже не думали.

Чаще белорусы предпочитают ленивый отдых: греться на солнышке у моря и потягивать коктейли у бассейна. Некоторые – исследовать Европу. На протяжении нескольких лет география самых востребованных стран для путешествий не меняется: Египет, Турция, Украина, Болгария и Россия. Список, разве что, дополняется новыми точками на карте.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Все больше и больше туристов ездит в Грузию. За последние годы поток именно организованных туристов из Беларуси увеличился более, чем в два с половиной раза. Новым направлением стала Албания. Прекрасный отдых с хорошими отелями, но цена, по сравнению со странами-соседями, дешевле и это привлекает белорусских туристов.



Позади так называемый высокий сезон для путешествий, его пик пришелся на август. В 2018 за пределы Республики выехали порядка 850 тыс. туристов. Специалисты прогнозируют: в этом году число путешественников значительно выше, но направления остались те же.