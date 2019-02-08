Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках

Новости Беларуси. Теперь двухколесному транспорту найдется место и на автостоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вот такие модульные парковки могут появиться по всему городу. А значит, велосипед круглый год будет под надежной защитой.

Яркая конструкция из поликарбоната на охраняемой стоянке автомобилей – очередной эксперимент, но однозначно удачный. Треть из всех оборудованных веломест заполнена. И это притом, что сезон-то зимний. Всего подобных парковок восемь.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Эта парковка – одна из последних видов, мы ее несколько раз перерабатывали. Она вентилируемая, закрытая от осадков. Думаю, велосипедистам будет удобно. Стоимость хранения за один месяц – 5 рублей.