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Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках

08 февраля 2019 19:38
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Новости Беларуси. Теперь двухколесному транспорту найдется место и на автостоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках -1

Вот такие модульные парковки могут появиться по всему городу. А значит, велосипед круглый год будет под надежной защитой.

Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках -4

Яркая конструкция из поликарбоната на охраняемой стоянке автомобилей – очередной эксперимент, но однозначно удачный. Треть из всех оборудованных веломест заполнена. И это притом, что сезон-то зимний. Всего подобных парковок восемь.

Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках -7

Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках -9

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Эта парковка – одна из последних видов, мы ее несколько раз перерабатывали. Она вентилируемая, закрытая от осадков. Думаю, велосипедистам будет удобно. Стоимость хранения за один месяц – 5 рублей.

Модульные парковки для велосипедистов появятся на автостоянках -12

Парковок может стать больше, все зависит от самих минчан. Свои предложения по размещению подобных велогаражей можно оставить по номерам телефонов, которые вы видите выше, или на самих автостоянках.

# Велосипед # общество # Пётр Прудников # Фотофакт

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