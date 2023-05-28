Модный показ «Цветные сны» прошёл в Минске. Участие в нём приняли дети с особенностями развития
Новости Беларуси. Необычный модный показ прошел 27 мая на сцене Белорусского государственного университета культуры и искусств. Инклюзивный проект «Цветные сны» объединил более 250-ти воспитанников из 18-ти домов и школ-интернатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята с особенностями развития и дети-сироты демонстрировали коллекции от семи именитых модельеров и 11 ученических коллективов. Одежду они создавали с учетом индивидуальных особенностей каждого. После показа дизайнеры преподнесли ее в дар своим юным моделям.
Дефиле проходило в формате концерта, так что на одном подиуме с детьми встретились известные белорусские артисты.
Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:
Главная цель данного проекта – привлечь внимание общественности к мероприятию, к особенностям, проблемам детей-сирот.
Лидия Баринова, дизайнер:
Для таких детей особенно важно делать одежду, потому что дети из интернатов и так лишены многих радостей жизни. И если у нас есть хотя бы малейшая возможность доставить им эту радость, это очень большое счастье для нас.
Для ребят также приготовили обширную анимационную программу. Такой модный показ проходит в нашей стране уже шестой раз в преддверии Международного дня защиты детей.