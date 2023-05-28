Модный показ «Цветные сны» прошёл в Минске. Участие в нём приняли дети с особенностями развития

Новости Беларуси. Необычный модный показ прошел 27 мая на сцене Белорусского государственного университета культуры и искусств. Инклюзивный проект «Цветные сны» объединил более 250-ти воспитанников из 18-ти домов и школ-интернатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята с особенностями развития и дети-сироты демонстрировали коллекции от семи именитых модельеров и 11 ученических коллективов. Одежду они создавали с учетом индивидуальных особенностей каждого. После показа дизайнеры преподнесли ее в дар своим юным моделям.

Дефиле проходило в формате концерта, так что на одном подиуме с детьми встретились известные белорусские артисты.