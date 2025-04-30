Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»

Анастасия Некрашевич, Мисс спорт – 2025:

Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и сегодня я предлагаю погрузиться в мир красоты и стиля вместе с компанией «Марко». Весна – это время обновлений, и в моем гардеробе как раз не хватает идеальной пары обуви. Обзор новой весенней коллекции смотрите прямо сейчас!

Уникальный случай, когда детская мода переродилась в тренд взрослой фэшн-индустрии. Элегантный фасон Mary Jane, конструкция с ремешком на подъеме добавит не только стильный акцент к вашему образу, но и отлично фиксирует обувь на стопе. Выразительность сдержанного дизайна повышается за счет использования разнообразных фактур натуральной кожи. Лично мне эта модель приглянулась за счет элегантного квадратного носика.

Вы только посмотрите, какую яркую и блестящую модель Mary Jane я нашла в коллекции «Марко». Очень мягкая, выполнена на плоском ходу и с уникальным носиком, что добавляет удобства при ходьбе. Обилие страз позволит вам блистать на любом торжественном мероприятии.

Также есть отличное предложение и для наших обладательниц широкой стопы. Элегантная модель на низком устойчивом каблучке выполнена в увеличенной восьмой полноте. Обращайте внимание на маркировочку внутри стельки.

После участия в конкурсе «Мисс Минск» я посещаю очень много торжественных мероприятий, поэтому в моем гардеробе особое место выделено лодочкам. Художники-модельеры нас особенно порадовали в этом сезоне. Обыграли классический силуэт фактурными элементами, а также яркими расцветками. Мне понравилась модель на остромодном легендарном каблучке «Киттен Хилл». Эти туфельки станут отличным дополнением к моему вечернему образу.

Балетки – мастхэв этого сезона. Обувь, в которой, как говорится, и в пир, и в мир. Вы только посмотрите на эту романтичную модель, которая так напоминает пуанты. За счет отсутствия основной жесткой стельки обувь получается очень гибкая и мягкая. В такой паре я однозначно отправилась бы на вечернюю прогулку.

В «Марко» представлены модели абсолютно на любой вкус. Это и на невысоком устойчивом каблучке, на плоском ходу и на невысокой платформе. Для любительниц дерзких образов в новой коллекции «Марко» представлены балетки в стиле глэм-рок. Изюминка этой модели – обвивающий щиколотку ремешок со стразами. Благодаря этому элементу вы точно будете яркой звездой.

Разнообразие лоферов просто покорило мое сердечко. Хочется купить сразу несколько моделей. В коллекции представлены как брутальные по дизайну лоферы, так и более утонченные. На массивной подошве и на элегантном каблучке. С декором и без. Я девушка яркая и люблю внимание, поэтому свой выбор отдам самой эффектной модели этой коллекции с леопардовым принтом. Эта модель универсальна своим миндалевидным носком и стелькой с эффектом памяти.

Я просто обожаю активности и спорт. И, кстати, совсем недавно получила заветный титул «Мисс спорт города Минска». А вы знали, что кроссовки «Беларусь» были изготовлены специально для нашей олимпийской сборной? Таким широким размерным рядом может похвастаться далеко не каждый производитель. От 35 по 50 размер. Да-да, вы не ослышались, 50 размер представлен в мужской коллекции.

Кстати, сейчас огромное количество кроссовок бренда Spotter на акции «Ликвидация по супервыгодным ценам». Ищите модели с желтыми ценниками по супервыгодным ценам – от 27 рублей.

Апрель и май – самые непредсказуемые по погоде месяцы, поэтому в магазинах «Марко» вы можете найти модели из натуральной кожи и высококачественного синтетического материала.

Милые девушки, до лета осталось совсем немного, поэтому самое время позаботиться о своих ножках со стильной коллекцией для отличного отдыха. Легкие, удобные и модные, на любой вкус. Разнообразие цветов и дизайнов: от классических до ярких акцентов. Мой фаворит – элегантные босоножки на невысоком устойчивом каблуке, которые станут отличным дополнением для романтичного образа.