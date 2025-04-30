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Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»

30 апреля 2025 11:43
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Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-1

Анастасия Некрашевич, Мисс спорт – 2025:
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и сегодня я предлагаю погрузиться в мир красоты и стиля вместе с компанией «Марко». Весна – это время обновлений, и в моем гардеробе как раз не хватает идеальной пары обуви. Обзор новой весенней коллекции смотрите прямо сейчас!

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-3

Уникальный случай, когда детская мода переродилась в тренд взрослой фэшн-индустрии. Элегантный фасон Mary Jane, конструкция с ремешком на подъеме добавит не только стильный акцент к вашему образу, но и отлично фиксирует обувь на стопе. Выразительность сдержанного дизайна повышается за счет использования разнообразных фактур натуральной кожи. Лично мне эта модель приглянулась за счет элегантного квадратного носика.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-5

Вы только посмотрите, какую яркую и блестящую модель Mary Jane я нашла в коллекции «Марко». Очень мягкая, выполнена на плоском ходу и с уникальным носиком, что добавляет удобства при ходьбе. Обилие страз позволит вам блистать на любом торжественном мероприятии.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-7

Также есть отличное предложение и для наших обладательниц широкой стопы. Элегантная модель на низком устойчивом каблучке выполнена в увеличенной восьмой полноте. Обращайте внимание на маркировочку внутри стельки.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-9

После участия в конкурсе «Мисс Минск» я посещаю очень много торжественных мероприятий, поэтому в моем гардеробе особое место выделено лодочкам. Художники-модельеры нас особенно порадовали в этом сезоне. Обыграли классический силуэт фактурными элементами, а также яркими расцветками. Мне понравилась модель на остромодном легендарном каблучке «Киттен Хилл». Эти туфельки станут отличным дополнением к моему вечернему образу.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-11

Балетки – мастхэв этого сезона. Обувь, в которой, как говорится, и в пир, и в мир. Вы только посмотрите на эту романтичную модель, которая так напоминает пуанты. За счет отсутствия основной жесткой стельки обувь получается очень гибкая и мягкая. В такой паре я однозначно отправилась бы на вечернюю прогулку.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-13

В «Марко» представлены модели абсолютно на любой вкус. Это и на невысоком устойчивом каблучке, на плоском ходу и на невысокой платформе. Для любительниц дерзких образов в новой коллекции «Марко» представлены балетки в стиле глэм-рок. Изюминка этой модели – обвивающий щиколотку ремешок со стразами. Благодаря этому элементу вы точно будете яркой звездой.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-15

Разнообразие лоферов просто покорило мое сердечко. Хочется купить сразу несколько моделей. В коллекции представлены как брутальные по дизайну лоферы, так и более утонченные. На массивной подошве и на элегантном каблучке. С декором и без. Я девушка яркая и люблю внимание, поэтому свой выбор отдам самой эффектной модели этой коллекции с леопардовым принтом. Эта модель универсальна своим миндалевидным носком и стелькой с эффектом памяти.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-17

Я просто обожаю активности и спорт. И, кстати, совсем недавно получила заветный титул «Мисс спорт города Минска». А вы знали, что кроссовки «Беларусь» были изготовлены специально для нашей олимпийской сборной? Таким широким размерным рядом может похвастаться далеко не каждый производитель. От 35 по 50 размер. Да-да, вы не ослышались, 50 размер представлен в мужской коллекции.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-19

Кстати, сейчас огромное количество кроссовок бренда Spotter на акции «Ликвидация по супервыгодным ценам». Ищите модели с желтыми ценниками по супервыгодным ценам – от 27 рублей.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-21

Апрель и май – самые непредсказуемые по погоде месяцы, поэтому в магазинах «Марко» вы можете найти модели из натуральной кожи и высококачественного синтетического материала.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-23

Милые девушки, до лета осталось совсем немного, поэтому самое время позаботиться о своих ножках со стильной коллекцией для отличного отдыха. Легкие, удобные и модные, на любой вкус. Разнообразие цветов и дизайнов: от классических до ярких акцентов. Мой фаворит – элегантные босоножки на невысоком устойчивом каблуке, которые станут отличным дополнением для романтичного образа.

Модные балетки, лоферы и туфли Мэри Джейн. Показываем весеннюю коллекцию «Марко»-25

В своем выборе я уверена на 100%. А тем, кто еще в поиске своей идеальной пары, я рекомендую заглянуть в магазины «Марко».

*На правах рекламы.

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