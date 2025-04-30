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Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»

30 апреля 2025 11:32
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На шаг ближе к мечте. В МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом». В этот раз поступило 220 заявок от юношей и девушек со всей страны, это на треть больше, чем в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»-2

Все, что требовалось от участников, – написать эссе и рассказать о своей профессиональной мечте. По итогам члены жюри выбрали более 50 победителей и лауреатов, которые получили дипломы и памятные подарки. Но главный приз более ценный – молодые люди смогут пройти практику в Министерстве иностранных дел и попробовать себя в роли дипломатов.

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»-4

София Василькова, учащаяся гимназии № 39 Минска:
Для меня профессия дипломата – это не просто стиль жизни, это особое мировоззрение, в связи с которым каждый день приходится делать выбор в пользу справедливости, предотвращать конфликты, войны и доносить до людей то, что иногда порой сложно донести на своем языке, но это нужно объяснять на иностранном языке, особенно работая в посольствах, консульствах.

Напомним, конкурс «Хочу быть дипломатом» проводится в нашей стране уже в четвертый раз и с каждым годом набирает все большую популярность. Расширяется не только число участников, но и их «география».

# Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Конкурс

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