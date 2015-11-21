Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении

Новости Германии. 27-летний фотограф Саймон Шафрат из Франкфурта-на-Майне, устав от типичных фото мужчин, обнимающих живот беременной жены, при объявлении о предстоящем появлении малыша, решил сделать для своей семьи необычную фотосессию, рассказывает Daily Mail.
Саймон сфотографировал тело своей девушки Саскии в качестве пейзажа, а затем воспользовался своими навыками графического дизайнера, чтобы дополнить картину.
Фото Саймона в экипировке были сделаны отдельно. На каждом можно видеть его в полном обмундировании в соответствии с темой фотографии, а также надпись «Тео», сокращение от имени Теодор – имя будущего ребёнка.
Саймон признался, что создание пейзажей с таким большим количеством элементов заняло достаточно много времени.
Съёмка каждой сцены занимала около недели.
Его девушка Саския родит уже в следующем месяце. А пока пара наслаждается положительными откликами на необычное объявление о рождении первенца.
Саймон Шафрат, фотограф:
Мы оба отлично повеселились на этих съёмках. Конечно, это заняло много времени, но мы насладились творческим процессом.
Мы надеемся, когда в будущем наш ребёнок увидит эти фото, он поймёт, насколько мы счастливы, что он у нас есть.
Фото. Саймон в костюме гольфиста делает первый удар, чтобы полностью соответствовать сцене с полем для гольфа
Фото. Удобно устроившись, Саския наслаждается процессом съёмок снежной сцены
Фото. Будущий отец Саймон использовал свой сноуборд, чтобы, насколько это возможно, влиться в снежную сцену
Фото. Живот Саскии – идеальное место для Тео, чтобы пережить жару!
Перевод: Светлана Конашевская