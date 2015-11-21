Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении

Новости Германии. 27-летний фотограф Саймон Шафрат из Франкфурта-на-Майне, устав от типичных фото мужчин, обнимающих живот беременной жены, при объявлении о предстоящем появлении малыша, решил сделать для своей семьи необычную фотосессию, рассказывает Daily Mail .

Саймон сфотографировал тело своей девушки Саскии в качестве пейзажа, а затем воспользовался своими навыками графического дизайнера, чтобы дополнить картину.

Фото Саймона в экипировке были сделаны отдельно. На каждом можно видеть его в полном обмундировании в соответствии с темой фотографии, а также надпись «Тео», сокращение от имени Теодор – имя будущего ребёнка.

Саймон признался, что создание пейзажей с таким большим количеством элементов заняло достаточно много времени.

Съёмка каждой сцены занимала около недели.

Его девушка Саския родит уже в следующем месяце. А пока пара наслаждается положительными откликами на необычное объявление о рождении первенца.

Саймон Шафрат, фотограф:

Мы оба отлично повеселились на этих съёмках. Конечно, это заняло много времени, но мы насладились творческим процессом.