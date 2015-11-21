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Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении

21 ноября 2015 14:10
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Новости Германии. 27-летний фотограф Саймон Шафрат из Франкфурта-на-Майне, устав от типичных фото мужчин, обнимающих живот беременной жены, при объявлении о предстоящем появлении малыша, решил сделать для своей семьи необычную фотосессию, рассказывает Daily Mail.

Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении-1

Саймон сфотографировал тело своей девушки Саскии в качестве пейзажа, а затем воспользовался своими навыками графического дизайнера, чтобы дополнить картину. 

Фото Саймона в экипировке были сделаны отдельно. На каждом можно видеть его в полном обмундировании в соответствии с темой фотографии, а также надпись «Тео», сокращение от имени Теодор  имя будущего ребёнка. 

Саймон признался, что создание пейзажей с таким большим количеством элементов заняло достаточно много времени.

Съёмка каждой сцены занимала около недели.

Его девушка Саския родит уже в следующем месяце. А пока пара наслаждается положительными откликами на необычное объявление о рождении первенца.

Саймон Шафрат, фотограф:
Мы оба отлично повеселились на этих съёмках. Конечно, это заняло много времени, но мы насладились творческим процессом.

Мы надеемся, когда в будущем наш ребёнок увидит эти фото, он поймёт, насколько мы счастливы, что он у нас есть.

Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении-4


Фото. Саймон в костюме гольфиста делает первый удар, чтобы полностью соответствовать сцене с полем для гольфа

Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении-6


Фото. Удобно устроившись, Саския наслаждается процессом съёмок снежной сцены

Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении-8


Фото. Будущий отец Саймон использовал свой сноуборд, чтобы, насколько это возможно, влиться в снежную сцену

Живот беременной женщины превратился в горнолыжный склон, поле для гольфа и необитаемый остров: пара необычно объявила о пополнении-10

Фото. Живот Саскии – идеальное место для Тео, чтобы пережить жару!

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Беременность и роды

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