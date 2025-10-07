ЦИК Беларуси и Высший избирательный совет Турции подписали меморандум о сотрудничестве
Минск и Анкара укрепляют взаимодействие в избирательном процессе. В основе лежит обеспечение демократических подходов к выборам. Меморандум о сотрудничестве подписали ЦИК нашей страны и Высший избирательный совет Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ позволит значительно расширять двустороннее сотрудничество. Предполагается обмен опытом в организации и проведении электоральных кампаний, применения новейших информационных технологий, а также работы с населением и подготовки специалистов избирательных комиссий.
И хотя в избирательных системах Турции и Беларуси есть различия, цели остаются едиными. Это увеличение явки молодежи, создание необходимых условий для волеизъявления нетрудоспособных и людей с ограниченными возможностями здоровья. Меморандум станет практической основой для выстраивания системного диалога в этом направлении.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Подписанный сегодня документ – это результат плодотворной и предварительной работы по правовому оформлению наших взаимоотношений и устремлений в качестве углубления сотрудничества по всему спектру электоральной повестки.
Хочу подчеркнуть, что между Беларусью и Турцией сложились действительно добрые, доверительные и взаимовыгодные отношения, которые охватывают большинство сфер жизнедеятельности и носят стратегический характер. А тон в этих отношениях задают главы наших государств.
Церемонию подписания меморандума приурочили к II Международному электоральному форуму. Он стартует в Беларуси 8 октября. Эксперты и представители избирательных органов стран ближнего и дальнего зарубежья обсудят актуальные вопросы правового воспитания и просвещения населения.