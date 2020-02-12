Мобильное приложение для вывода спасателей из огня разработали в Беларуси

Новости Беларуси. Просчитать риски до секунды. Белорусские программисты создали мобильное приложение для вывода спасателей из огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приложение задает безопасный для пожарных интервал проведения операции и помогает контролировать количество кислорода в баллонах. Рассчитывать время ранее приходилось вручную. Разработка автоматизирует процесс, чтобы пожарные успели найти и ликвидировать очаг возгорания, эвакуировать пострадавших и покинуть место происшествия невредимыми.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси: Мы знали, что на выходе мы получим программный продукт, который позволит еще более эффективно нам действовать, сэкономить те самые драгоценные секунды и спасти человеческие жизни. Приложение готово, его может использовать любое подразделение.

Павел Либер, директор департамента компании EPAM: Это такое взаимовыгодное сотрудничество получилось, когда и инженеры сделали что-то полезное для общества, и представители МЧС сказали, что можно сделать. Скоро будем запускать другие проекты. Я очень надеюсь, что из этого получится хорошая социальная история, полезная для всех.

Для создания приложения разработчикам потребовалось несколько месяцев. Идея, дизайн и реализация проекта – дело рук IT-волонтеров. Главная цель – сделать работу спасателей проще и оперативнее.

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В разработке сейчас еще один не менее интересный проект: чат-бот для отслеживания посылок «Белпочта».