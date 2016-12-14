Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем ангела

Новости Беларуси. День ангела Митрополита Филарета отмечает 14 декабря белорусская православная церковь. С именинами почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил исключительный вклад митрополита Филарета в возрождение православных традиций и укрепление Церкви, которая выполняет столь востребованную в наше непростое время миссию духовного просвещения и социальной поддержки людей.

«На протяжении многих лет ваше мудрое пастырское слово находит живой отклик в сердцах верующих, учит любви, добру, милосердию, оказывает значительное влияние на нравственность народа», – говорится в поздравлении.