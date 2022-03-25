Многопрофильный детский комплекс и кабинеты КТ. Какие новые медицинские объекты появятся в Минской области?

Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?

Оснащение кабинетами компьютерной томографии продолжается по всей области. Это один из приоритетов в развитии здравоохранения. К 2025 году точная диагностика должна быть доступна жителям каждого района. За последние два года кабинеты КТ кроме Жодино появились в Вилейке, Борисове и Несвиже. В ближайших планах – Столбцы, Молодечно и Солигорск. Аппараты КТ и МРТ появятся и в Дзержинске. Первых пациентов в скором времени примут и еще две новые поликлиники в Минском районе.