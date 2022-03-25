Многопрофильный детский комплекс и кабинеты КТ. Какие новые медицинские объекты появятся в Минской области?
Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?
Оснащение кабинетами компьютерной томографии продолжается по всей области. Это один из приоритетов в развитии здравоохранения. К 2025 году точная диагностика должна быть доступна жителям каждого района. За последние два года кабинеты КТ кроме Жодино появились в Вилейке, Борисове и Несвиже. В ближайших планах – Столбцы, Молодечно и Солигорск. Аппараты КТ и МРТ появятся и в Дзержинске. Первых пациентов в скором времени примут и еще две новые поликлиники в Минском районе.
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома:
2022 год будет отмечен открытием знаковых объектов. У нас планируется открытие двух поликлиник в Минском районе. Это поликлиника на 800 посещений в Боровлянах и поликлиника в деревне Озерцо. Кроме того, заканчиваются строительные работы на таком объекте, как многопрофильный детский комплекс в Борисове. Он планируется к открытию в третьем квартале. Кроме этого, уже были открыты кабинеты компьютерной томографии в Минской областной клинической больнице. В Солигорске в планах, в Молодечно, в Столбцах. А также кабинеты компьютерной томографии и МРТ в Дзержинске.
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