Многокилометровые пробки на белорусско-литовской границе. Причина – дешевое топливо

Еще сегодня утром в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди скопилось почти 400 фур. В приграничной пробке – в основном транзитные грузовики из Польши. Им выгоднее сделать круг через Литву и вывезти больше дешевого топлива. Чтобы быстрее «разрулить» пробку, белорусские пограничники и таможенники работают в усиленном режиме.



Вот он – нулевой километр. Отсюда можно точно определить длину очереди – 6 километров. Сейчас около часа дня и на пункте пропуска «Каменный Лог» скопилось 350 фур. Уменьшится или увеличится их количество к вечеру – пока остается неизвестным. Ситуация, как и дорога, непредсказуема.



Литовец Сакис пока еще в хорошем настроении. Его фура замыкает колонну. Судя по летней рубашке, еще не успел замерзнуть.



Разбираться, кто прав, кто виноват дальнобойщик Николай уже не хочет. 15-градусный мороз не только остудил его пыл, но и автоматическую систему отопления. Россиянин везет в Голландию три тонны светильников и просвета на границе ждет уже сутки.



Николай, дальнобойщик:

Двигатель еще как-то работает, а автономка отказала напрочь. Целую ночь машина работала, а мне солярку не спишет никто – это все за свой счет.



К таким очередям на границе многие водители уже привыкли. Говорят: то ли было летом. Когда «Каменный Лог» закрыли на реконструкцию, в соседних пунктах пропуска очередь доходила до тысячи фур. Вот и сейчас, несмотря на круглосуточное открытое кафе, запасаются провиантами на несколько дней. На всякий пожарный.



Пана Мачи мы как раз и встретили на пути к кафе. Говорит, что идет уже за 14 кружкой кофе.



Уже два месяца «Каменный лог» работает по-новому. Трассу разделили на 4 части. В правой – фуры, в двух последующих – легковые авто: одни с номерами Таможенного союза, другие – Европейского. Крайняя левая полоса – для служебного, дипломатического и пассажирского транспорта.



Кроме этого, пограничники в буквальном смысле пошли навстречу водителям. Теперь они сами забирают документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Колобов, начальник пресс-службы Сморгонской пограничной группы:

Все это создано в целях удобства пересечения государственной границы гражданами как Республики Беларусь, так и сопредельной стороны. Также это позволило ускорить порядок пересечения государственной границы. Планируется это внедрять и на других пунктах пропуска.



Впрочем, в беседе без микрофона дальнобойщик Мачи становится более разговорчивым и называет истинную причину пробки – дешевое топливо.



Арифметика проста. Если фура едет из Беларуси в Польшу напрямую, то в баках может быть не более 600 литров. Если же въезжать в Евросоюз через Литву, цифра не ограничена. Учитывая вместимость бака, получается в два раза больше, не говоря уже о том, что дешевле.



Таким образом, водителям проще сделать круг. По этому поводу у таможенников даже появился термин «искривление транзитного потока». Только на заправке, которая находится в 60 км от границы, мы насчитали 8 автофургонов.



Дальнобойщик:

Я бы с удовольствием поехал через Польшу напрямую. А еду кругами, через Литву, потому что шефу надо, чтобы я наезжал 1400 топлива. Все просто. Экономический вопрос.



Сергей Самущев, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Основной причиной скопления грузовых транспортных средств на выезд из Республики Беларусь по-прежнему является разница в ценах на топливо. Руководством ГКТ предприняты меры по исключению скопления машин в условиях очень низких температур.



Чтобы быстрее «разрулить» пробку, белорусские пограничники и таможенники работают в усиленном режиме. Но окончательно проблема решится с введением так называемой электронной очереди. Систему внедрят при строительстве транспортного логистического центра вблизи от «Каменного лога». Приблизительно к 2015 году.



Также реконструируют и сам пункт пропуска. Уже завтра и белорусские, и литовские специалисты сядут за стол переговоров.