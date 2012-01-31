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Снежный танк модели КВ-5 образца 40-х годов в Пружанах

31 января 2012 15:59
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Три друга Андрей, Сергей и Юрий – экипаж этой боевой машины. Втроем придумали идею и искали чертежи. А вот строить помогали все, кто мог держать лопату в руках. В радиусе 70 метров три танкиста и их друзья вычистили абсолютно весь снег.

Юрий Суровец:
В Интернете есть только один чертеж этого танка. Он получился у нас 4,8 метра в длине, 2,2 метра по ширине и 1,8 метра в высоту. Сейчас он немного усел.
Сначала делали куб из снега, а потом вырезали.

Самым сложным в строительстве танка было слепить из снега точные мелкие детали, выточить гусеницы, фонари и башни. В этой модели их целых три.

Сергей Попко:
Детализация танка заняла основное время. Старались прорисовать все смотровые щели, бронелист выделили, маску орудия. Пытались прорисовать все максимально возможно: фонарь, гусеницы и траки.

Изначально КВ-5 разрабатывали как боевую машину прорыва. С весом в 100 – 150 тонн. Основной задачей было уничтожение боевых позиций противника. Снежный же вариант танка не устрашает, а наоборот притягивает к себе людей из всей округи.

Андрей Супрунович:
Неделю назад построили этот танк. Тут уже побывало пол-Пружан.

Приезжают и те, кто просто любит историю, и те, кто хочет вспомнить молодость. Особенно снежная машина заинтересовала детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Пружан:
Увлекаемся историей. Сын любит в танки поиграть. Тем более в этих краях в 41-м году проходили ожесточенные бои.

Пружанские умельцы показали, что при должном желании можно воплотить в реальность любую задумку. Пусть всего и на несколько зимних месяцев.

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