Прямой эфир

У Абласным дзіцячым цэнтры медыцынскай рэабілітацыі «Пухавічы» – масштабная мадэрнізацыя

31 января 2012 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тут збіраюцца поўнасцю аднавіць чацвёрты корпус. У адміністрацыі і супрацоўнікаў установы асаблівыя адносіны менавіта да гэтага будынка. Бо тут на тры тыдні пасяляюцца дзеці самай малодшай групы – ад 5 да 10 гадоў. І чым менш яны будуць кантактаваць з іншымі, тым большая верагоднасць пазбегнуць інфекцыйных захворванняў.

Цяпер засцерагчы дзяцей стане магчыма. У пакоях будуць жыць не больш за два-тры чалавекі. Побач са спальным памяшканнем абсталююць пакоі для медыцынскіх працэдур, масажу і гульняў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Вячаслаў Івашкоў, прараб будаўнічай арганізацыі:
Все идет по графику, с которым мы определились, получили проектно-сметную документацию, проводится замена кровли, тепловая реабилитация объекта. Я думаю, что в конечном итоге получатся комфортные условия для детей.

Любоў Галіцкая, галоўны ўрач УАЗ «Абласны дзіцячы цэнтр медыцынскай рэабілітацыі «Пухавічы»:  
Мы очень рады, что ремонт начался.
Из пяти основных корпусов мы провели модернизацию уже двух. Провели модернизацию корпуса № 5, бассейна, спортивного зала. Конечно, дети очень довольны, очень благодарны нам. В своих отзывах они пишут, как им приятно плавать в нашем бассейне и как им тепло в наших помещениях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 января 2012 14:14

Новую малочна-таварную ферму пабудавалі ў сельскагаспадарчым цэнтры «Вялічкавічы»

31 января 2012 14:11

Свята класічнай музыкі «Заслаўе-2012» абудзецца 3 лютага

31 января 2012 14:10

З-за надвор’я на прадпрыемствах і ў арганізацыях Міншчыны наладжана кругласутачнае дзяжурства