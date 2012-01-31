У Абласным дзіцячым цэнтры медыцынскай рэабілітацыі «Пухавічы» – масштабная мадэрнізацыя

Тут збіраюцца поўнасцю аднавіць чацвёрты корпус. У адміністрацыі і супрацоўнікаў установы асаблівыя адносіны менавіта да гэтага будынка. Бо тут на тры тыдні пасяляюцца дзеці самай малодшай групы – ад 5 да 10 гадоў. І чым менш яны будуць кантактаваць з іншымі, тым большая верагоднасць пазбегнуць інфекцыйных захворванняў.



Цяпер засцерагчы дзяцей стане магчыма. У пакоях будуць жыць не больш за два-тры чалавекі. Побач са спальным памяшканнем абсталююць пакоі для медыцынскіх працэдур, масажу і гульняў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Вячаслаў Івашкоў, прараб будаўнічай арганізацыі:

Все идет по графику, с которым мы определились, получили проектно-сметную документацию, проводится замена кровли, тепловая реабилитация объекта. Я думаю, что в конечном итоге получатся комфортные условия для детей.



Любоў Галіцкая, галоўны ўрач УАЗ «Абласны дзіцячы цэнтр медыцынскай рэабілітацыі «Пухавічы»:

Мы очень рады, что ремонт начался.

Из пяти основных корпусов мы провели модернизацию уже двух. Провели модернизацию корпуса № 5, бассейна, спортивного зала. Конечно, дети очень довольны, очень благодарны нам. В своих отзывах они пишут, как им приятно плавать в нашем бассейне и как им тепло в наших помещениях.