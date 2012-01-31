В ночь на 1 февраля в Витебске ожидается понижение температуры до минус 30 градусов

Сейчас витебчане активно скупают теплую одежду и обувь. А в автобусном парке открыли специальный пункт, обогревающий машины. На зимний режим перевели и теплолюбивых обитателей зоопарка.



Чем ниже температура, тем выше спрос на теплый товар. Варежки, носки, стельки – у Надежды все из натуральной шерсти и пуха горной козы. Но самая теплая – собачья пряжа.



Надежда Малиновская:

Вот у меня такие варежки. Такие же носочки. Вот я стою, видите, в войлочных. Ноги не мерзнут.



Продавцы на открытом рынке одеваются по «принципу капусты». На работе обязательная сменка – валенки.



Галина Коваленко, продавец:

Вот в валенках, в шубе. Стоим, согреваемся.



Эдуард рукавицами пренебрег. Поработал с голыми руками на улице недолго. Мороз сейчас ошибок не прощает.



Эдуард Латышев:

Вышел на работу, нормально работал, быстро. Просто будешь стоять – замерзнешь. И так получилось, что скинул рукавицы и обморозил.



В ожоговом отделении областной больницы сейчас 10 пациентов с обморожением. Большинство пострадавших от низкого градуса сами были под градусом.



Александр Павленко, заведующий ожоговым отделением Витебской областной клинической больницы:

Некоторым из них потребовалась ампутация пальцев на руках и ногах, некоторым – ампутация конечностей. В первую очередь отмораживаются конечности, открытые участки тела, пальцы кистей и стоп.



В такие морозы в тепле нуждаются даже железные «работники». В Витебском автопарке машины реанимируют на посту разогрева. К замерзшим авточастям специальными рукавами подают горячий воздух. А для профилактики в топливо добавляют керосин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Домарацкий, главный инженер автобусного парка № 1 Витебска:

Специально создали пункт разогрева, где в отдельном помещении автобус, определенное время находясь там, отогревается.



А вот обитателям африканских саванн в витебском зоопарке родной климат зимой создают обогревателями. Царь зверей и мартышки зимуют в апартаментах с печками. На животных не жалеют дров и вкусностей. В холода рацион увеличивают, а питание подают теплым.



Теплая шапка, шарф и рукавицы. Без такой экипировки на улицу сейчас лучше не выходить. В ближайшие 2-3 дня морозы будут крепчать. В северном регионе местами ночью столбик термометра опустится до минус 32.