Зоны отдыха в Минске. Где искать новые локации, расскажут в ток-шоу «Большой город». Анонс

Через 2 недели, 14 сентября, Минск отпразднует 957-летие. В этот день уже стало доброй традицией дарить жителям столицы новые зоны отдыха в каждом районе. 4 года назад в городе начали создавать такие локации к большим праздникам. Сегодня их уже более полусотни, добавятся еще 9. О том, как подбираются, подготавливаются и наполняются активностями территории в экостиле, рассказали гости ток-шоу «Большой город».

Было.

Стало. Как территории, когда-то не предназначенные для прогулок, становятся любимым местом отдыха минчан? Как закладывается фундамент, рождаются идеи и кто принимает участие в подготовке территории для будущих преобразований? Здесь можно сказать много теплых слов в отношении работников коммунальных служб, предприятий и жителей, которые принимают участие в наведении порядка на территории города.

Более полусотни благоустроенных зон отдыха в живописных местах города в экостиле. Пешая доступность, единение с природой, активный отдых. И главная интрига, где появятся еще 9 зон отдыха к дню рождения Минска? Эксклюзив «Большого города».

– Надо же что-то придумывать каждый раз, чего еще не было.

– Это будет дубрава. И то место, где это будет располагаться, под сводом дубов. Мы будем ставить зону барбекю для людей, крытые беседки.