Многоэтажка-«сталинка» в центре Минска не оборудована лифтом. Почему ЖРЭО не решает проблему?

Новости Беларуси. Жильцы одной из столичных многоэтажек добиваются элементарного комфорта. Дом построили еще в конце 50-ых, и по проекту лифт не предусмотрен. Но времена изменились. После многочисленных разбирательств и обращений к юристу, суд вынес положительное решение по этому делу. Тем не менее, жильцы до сих пор каждый день преодолевают нелегкий путь, состоящий примерно из сотни ступеней.

Чтобы подняться на 7 этаж в этом минском доме, нужно преодолеть 150 ступеней. Этот путь, особенно для пожилых людей, превращается в настоящее испытание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Гендерова живет в этом доме уже около 30 лет, и последние годы превратились для нее в хождение по кабинетам. Все дело в лифте, которого в доме 1957 года постройки нет, но жильцы усиленно добиваются его появления.

Алина Гендерова:

Скорая помощь практически не хочет подниматься к нам на этаж, потому что очень высокие этажи. Даже ЖЭС всегда с недовольствами поднимается на наш этаж.

Алина Михайловна, медик по образованию, переквалифицировалась в настоящего юриста. У нее в руках – многочисленные письма из различных инстанций. Переписка началась еще в 2007 году. Тогда в ЖРЭО пообещали вопрос с лифтом решить. Дальше обещаний дело не пошло. Но буквально через год уже реальное дело дошло до суда, который жильцы выиграли. В результате ЖРЭО должен был оборудовать дом лифтом. Однако до сих пор распоряжение есть только на бумаге. В свою очередь, в ЖРЭО говорят, что такого рода работы – не в их компетенции. Установка лифта – это полноценное строительство. А определение суда уже отменено.

Инна Шакель, главный инженер ЖРЭО Центрального района Минска:

Новым строительством ЖРЭО не занимается. ЖРЭО занимается реконструкцией, капитальным ремонтом, но эти работы к данным видам не относятся. Все целевые средства выделяются на определенные цели. Например, здесь средства, которые попадают, это на капитальный ремонт, это бюджетные средства или отчисления граждан населения, но эти две статься никак не сопоставимы с теми работами, которые желают выполнить жильцы.

Тем не менее в руках Алины Михайловны документ конца 50-ых, в котором черным по белому написано, что лифт в их доме должен быть. Почему на момент постройки от него решили отказаться – вопрос, срок давности которого истек. Современные специалисты руководствуются действующими документами, согласно которым, лифт в доме имеет место быть, но цена вопроса актуальна во все времена.

Виталий Ярошевский, начальник технического отдела РУП «Стройтехномер»:

Согласно требованиям действующего нормативно-правового акта (СНБ 3.02.04–03 Жилые здания), в проектируемых жилых домах с разницей отметок земли до пола верхнего жилого этажа 14 метров - должен быть лифт. Речь идет о новом строительстве.

Алина Михайловна пыталась сменить место жительства, но по словам женщины, квартиру в самом центре Минска практически невозможно продать. Мол, без лифта квадратные метры в сталинке не имеют никакой ценности.

В целом, достроить лифт в жилом доме можно. И даже есть такая практика. Но это единичные случаи, и в основном затраты на проведение таких работ ложатся на плечи заказчика, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.