Новости Беларуси. Уникальная выставка школьных принадлежностей XIX- XX веков открылась в Витебске. В экспозиции «Перо. Тетрадь. Учебник» около сотни экспонатов. Причём, часть из них ещё хорошо помнят те, чьё детство пришлось на времена СССР. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ поскрипела пером и занялась чистописанием.

Тамара Марчик, методист Витебского областного Института развития образования:

Это логарифмическая линейка, которой пользовались и учащиеся в советской школе. Она чем интересна, что на этой логарифмической линейке были произведены расчеты строительства космических ракет и их запуск.

Эта линейка, по сути своей, - прототип вычислительной машины. Сначала её вытеснили калькуляторы, а затем и компьютеры. Между тем, в нынешнем году некогда бессменному помощнику инженеров стукнуло целых 400 лет! Современные школьники вряд ли поймут, как можно было с ней работать. Равно как и не смогут найти ответ на загадку из учебника конца XIX века.

Ирина Шишкова, директор Витебского областного музея Миная Шмырева:

Загадка: Срежу голову, выну сердце, дам пить – будет говорить.

А вот старшее поколение без особых усилий скажет «гусиное перо». А вот это — прабабка нынешних шариковых ручек. К слову, на выставке в музее Шмырева можно увидеть всю эволюцию этих незаменимых для школьников предметов. И познакомиться с каждым из них.

Анастасия БУТ, СТВ:

Такой ручкой с металлическим пером писали во всех школах в 19 веке. Сегодня же в музее всем желающим предлагают почувствовать себя школярами того времени. Что ж, займемся чистописанием и мы!

Кстати, об образованности людей раньше судили также и по наличию чернильных пятен на руках. Как говориться, что написано пером – не вырубишь топором. Эту пословицу можно с таким же успехом применить и к химическому карандашу, которым выписывали документы в послевоенное время.

Тамара Марчик, методист Витебского областного Института развития образования:

Вот химическим карандашом написано, еще не выцвело. Слюнили, а потом писали. А вот выгоревший уже химический карандаш, но все равно это читаемо.

Не исключено, что таким же карандашом были выписаны и часть документов, выставленных здесь - аттестаты и свидетельства об образовании прошлых лет. Некоторые из них сохранились лишь в единичном экземпляре.

Тамара Марчик, методист Витебского областного Института развития образования:

Это свидетельство выдавалось только единожды - в 1913 году, когда отмечался юбилей дома Романовых. Больше такого свидетельства не было. Гербовая печать и фотография, подтверждающие подлинность этого документа.

Школьная жизнь прошлых веков – это, конечно же, и уникальные учебники. Например, «Родное слово» Ушинского 1873 года выпуска. Этот раритет помогал осваивать азы науки не только ученикам, но и их наставникам. Автор, к примеру, предлагает начинать обучение… с точек на доске.

Ирина Шишкова, директор Витебского областного музея Миная Шмырева:

И я когда перечитывала, думала, две точки, то есть двоеточие. Нет, оказывается, чтобы ребенок ориентировался на доске по расстоянию. Ставилось сначала две точки, потом третья точка. И только вот так вот, в общем-то, дети начинали писать.

Нынешняя экспозиция в Витебском музее Миная Шмырева – это своеобразный привет из прошлого современным школьникам. И бесценный подарок давно повзрослевшим детям века минувшего - сегодня уже бабушкам и дедушкам.