Александр Лукашенко подписал указ об оказании поддержки временно пребывающим в Беларусь гражданам Украины

Новости Беларуси. Временно пребывающим в Беларусь гражданам Украины будет оказана поддержка. Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ принят в связи с увеличением количества граждан Украины, прибывающих в нашу страну из Донецкой и Луганской областей, и регулирует их правовой статус в социальной и трудовой сферах.

Теперь значительно упростится процедура назначения государственных пособий, среднее образование дети смогут получать наравне с белорусскими, даже если их родители не смогут предоставить, по объективным причинам, документы.

Также сейчас не нужно будет платить госпошлину за выдачу разрешений на право заниматься трудовой деятельностью в нашей стране.