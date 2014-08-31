Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал указ об оказании поддержки временно пребывающим в Беларусь гражданам Украины

31 августа 2014 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Временно пребывающим в Беларусь гражданам Украины будет оказана поддержка. Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ принят в связи с увеличением количества граждан Украины, прибывающих в нашу страну из Донецкой и Луганской областей, и регулирует их правовой статус в социальной и трудовой сферах.

Теперь значительно упростится процедура назначения государственных пособий, среднее образование дети смогут получать наравне с белорусскими, даже если их родители не смогут предоставить, по объективным причинам, документы.

Также сейчас не нужно будет платить госпошлину за выдачу разрешений на право заниматься трудовой деятельностью в нашей стране.

# общество # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненской области любой желающий может отправить поздравительную открытку лидерам жатвы
30 августа 2014 16:26

В Гродненской области любой желающий может отправить поздравительную открытку лидерам жатвы

Ветераны из минского дома-интерната посетили музей истории Великой Отечественной войны
30 августа 2014 16:22

Ветераны из минского дома-интерната посетили музей истории Великой Отечественной войны

Около 100 будущих пограничников приняли присягу 30 августа на площади Государственного Флага
30 августа 2014 16:19

Около 100 будущих пограничников приняли присягу 30 августа на площади Государственного Флага