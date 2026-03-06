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Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?

06 марта 2026 07:30
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Уже завтра, 7 марта, Беларусь в пятый раз станет частью глобального события – Всемирного женского хоккейного матча. Он должен установить новый рекорд по числу участниц. Кстати, за последние пять лет женский хоккей в нашей стране сделал огромный скачок вперед. Число хоккеисток выросло почти в восемь раз. Появились две сборные – женская лига, детская и девочковая команды. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с теми, кто создает эту историю. В гостях – Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, и Ксения Браницкая, участница предстоящего матча и хоккеистка женской сборной Беларуси. 

Александр Стасевич, ведущий:
В связи с чем за последние пять лет количество девчонок в спорте выросло в восемь раз? 

Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?-2

Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Я начну с предыстории. До 2020 года женский хоккей в Беларуси не являлся приоритетным направлением для Федерации хоккея. И с приходом в 2020 году Дмитрия Баскова в Федерацию хоккея, когда он ее возглавил, была поставлена задача изучить опыт соседних стран, предложить пути развития и выработать стратегию, с чем мы пойдем дальше.

Пока мы идем по намеченному пути. То, что заложил в свое время в 2020 году Дмитрий Юрьевич, сейчас подхватил нынешний председатель федерации Александр Богданович. С первым этапом мы справились. Первая задача была – привлечение девочек к занятиям хоккеем. Вторая задача – создать девушкам условия. Это учебно-тренировочный процесс и соревнования. 

Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?-4

Александра Каштанова, ведущая:
Почему 7 марта матч станет рекордным? 

Светлана Марченко:
Ежегодно Белорусская федерация хоккея поддерживает инициативу Международной федерации и проводит масштабное мероприятие. В прошлом сезоне принимало участие более 40 стран. В этом году мы просто не сомневаемся, что будет еще больше стран, и мы безумно рады, что женскому хоккею быть во всем мире. 

Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?-6

Светлана Марченко:
Венцом этого хоккейного праздника станет выступление наших представительниц двух сборных – U18 и U15. Там есть даже частичка будущей национальной команды.

Будем рады всех вас видеть на трибунах «Олимпик Арена» в Минске, по адресу Ратомская, 2. Вход для всех желающих свободный. Начало 7 марта, в 14:00.

Подробности смотрите в видео.

# Спорт Беларуси # Хоккей Беларуси # Интервью # Белорусская федерация хоккея # Светлана Марченко # Александра Каштанова # Александр Меженный # Александр Стасевич

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