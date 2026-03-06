Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?

Уже завтра, 7 марта, Беларусь в пятый раз станет частью глобального события – Всемирного женского хоккейного матча. Он должен установить новый рекорд по числу участниц. Кстати, за последние пять лет женский хоккей в нашей стране сделал огромный скачок вперед. Число хоккеисток выросло почти в восемь раз. Появились две сборные – женская лига, детская и девочковая команды.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с теми, кто создает эту историю. В гостях – Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, и Ксения Браницкая, участница предстоящего матча и хоккеистка женской сборной Беларуси.

Александр Стасевич, ведущий:

В связи с чем за последние пять лет количество девчонок в спорте выросло в восемь раз?