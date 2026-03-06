Всемирный женский хоккейный матч пройдет 7 марта! Ждут рекордного количества участников – куда приходить?
Уже завтра, 7 марта, Беларусь в пятый раз станет частью глобального события – Всемирного женского хоккейного матча. Он должен установить новый рекорд по числу участниц. Кстати, за последние пять лет женский хоккей в нашей стране сделал огромный скачок вперед. Число хоккеисток выросло почти в восемь раз. Появились две сборные – женская лига, детская и девочковая команды.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с теми, кто создает эту историю. В гостях – Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, и Ксения Браницкая, участница предстоящего матча и хоккеистка женской сборной Беларуси.
Александр Стасевич, ведущий:
В связи с чем за последние пять лет количество девчонок в спорте выросло в восемь раз?
Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Я начну с предыстории. До 2020 года женский хоккей в Беларуси не являлся приоритетным направлением для Федерации хоккея. И с приходом в 2020 году Дмитрия Баскова в Федерацию хоккея, когда он ее возглавил, была поставлена задача изучить опыт соседних стран, предложить пути развития и выработать стратегию, с чем мы пойдем дальше.
Пока мы идем по намеченному пути. То, что заложил в свое время в 2020 году Дмитрий Юрьевич, сейчас подхватил нынешний председатель федерации Александр Богданович. С первым этапом мы справились. Первая задача была – привлечение девочек к занятиям хоккеем. Вторая задача – создать девушкам условия. Это учебно-тренировочный процесс и соревнования.
Александра Каштанова, ведущая:
Почему 7 марта матч станет рекордным?
Светлана Марченко:
Ежегодно Белорусская федерация хоккея поддерживает инициативу Международной федерации и проводит масштабное мероприятие. В прошлом сезоне принимало участие более 40 стран. В этом году мы просто не сомневаемся, что будет еще больше стран, и мы безумно рады, что женскому хоккею быть во всем мире.
Светлана Марченко:
Венцом этого хоккейного праздника станет выступление наших представительниц двух сборных – U18 и U15. Там есть даже частичка будущей национальной команды.
Будем рады всех вас видеть на трибунах «Олимпик Арена» в Минске, по адресу Ратомская, 2. Вход для всех желающих свободный. Начало 7 марта, в 14:00.
Подробности смотрите в видео.