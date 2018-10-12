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Многодетная мама высказалась о родительских вайбер-чатах

12 октября 2018 10:22
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14 октября белорусские мамы будут отмечать свой «профессиональный» праздник – День матери. И ведь действительно, порой, этот статус требует от женщины гораздо больших навыков и умений, чем в любой другой сфере деятельности. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – многодетная мать, заместитель начальника отдела главного статистического управления г. Минска – Елена Фокина.

Есть такое понятие, как школьные чаты в Viber-группах родителей, которые общаются. У вас их четыре?

Елена Фокина, многодетная мать, заместитель начальника отдела главного статистического управления г. Минска:
У меня много групп, потому что у нас школа, музыкальная школа, у нас рисование, английский.

Как все это успеваете?

Елена Фокина: 
Отключил звук и прочитал, когда у тебя есть время. Многодетные родители, я смотрю и общаюсь с ними, они как-то спокойно ко всему относятся. 

Многодетная мама высказалась о родительских вайбер-чатах-1

Какие трудности возникают у многодетной матери? Как дети поздравляют свою маму? Как государство помогает многодетной семье? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Елена Фокина # Фотофакт

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