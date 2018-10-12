Многодетная мама высказалась о родительских вайбер-чатах

14 октября белорусские мамы будут отмечать свой «профессиональный» праздник – День матери. И ведь действительно, порой, этот статус требует от женщины гораздо больших навыков и умений, чем в любой другой сфере деятельности.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – многодетная мать, заместитель начальника отдела главного статистического управления г. Минска – Елена Фокина.
Есть такое понятие, как школьные чаты в Viber-группах родителей, которые общаются. У вас их четыре?
Елена Фокина, многодетная мать, заместитель начальника отдела главного статистического управления г. Минска:
У меня много групп, потому что у нас школа, музыкальная школа, у нас рисование, английский.
Как все это успеваете?
Елена Фокина:
Отключил звук и прочитал, когда у тебя есть время. Многодетные родители, я смотрю и общаюсь с ними, они как-то спокойно ко всему относятся.