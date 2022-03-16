«Много возгораний в начале весны». МЧС Могилёва проводит работу с населением в сезон пала травы

Новости Беларуси. Первые погожие деньки подтолкнули белорусов к активным работам на приусадебных участках. Многие уже открыли дачный сезон и готовят грядки для будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем, с начала весны в МЧС фиксирует неприятную статистку. Несмотря на минусовую погоду, только в Могилевской области спасатели тушили возгорание сухой растительности уже 15 раз. Сюжет Юлии Мычки.

В хорошую погоду сидеть без дела – просто грех, уверен могилевчанин Николай Шнейзеров. Сразу два обстоятельства: выходной среди недели и солнечная погода – подтолкнули мужчину открыть дачный сезон. За зиму руки так соскучились по работе, что пилу и грабли мужчина не выпускает уже несколько часов. На сегодня планы большие – убрать старый забор, а во дворе навести марафет.

Николай Шнейзеров, житель Могилева:

Погода хорошая, решил приехать на дачу, навести немножко порядок. А потом этот весь мусор спалить. В деревне Полыковичи Могилевского района сегодня в каждом третьем дворе заметна суета. Люди оживились и приводят свои приусадебные участки в порядок. От сухой травы чаще всего избавляются огнем. В этот период в МЧС фиксируют тревожную статистику. Март и апрель – месяцы, когда случаи возгорания сухой травы бьют все рекорды.

Юлия Мычка, корреспондент:

Несмотря на минусовую погоду, в Могилевской области уже начался сезон пала. В этом году спасатели выезжали уже 15 раз и тушили возгорание сухой растительности. Старший инспектор Могилевского района Иван Попов на ногах с самого утра. Он и его коллеги ежедневно отправляются в рейды по частному сектору, чтобы напомнить людям, как избежать беды и не допустить пожара.

Если у вас есть необходимость сжигать мусор на территории домовладения для наведения порядка, то это необходимо делать при строгом выполнении правил пожарной безопасности. Николай Шнейзеров:

Вот сейчас был инспектор, он провел инструктаж. В тихую безветренную погоду можно палить подальше от дома, чтобы расстояние было, и под контролем. Профилактику сотрудники МЧС проводят не только на словах. Людям раздают специальные листовки. Казалось бы, написаны там простые истины, но ежегодно десятки людей бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя, пренебрегая мерами безопасности.

Иван Попов, старший инспектор Могилевского РОЧС:

Проводим профилактическую работу с населением, беседуем с людьми, рассказываем об административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, весенние палы. В случае выявления каких-то нарушений составляются административные протоколы. Виновные лица привлекаются к административной ответственности.

В отличие от своего соседа, Леонид Сергеевич Апанасик нашел не только безопасный, но и полезный способ избавиться от сухой травы. Пенсионер планирует закопать листья в канаву, а потом высадить там картофель.