«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Формирование новой политической силы. В Беларуси идет активная работа по строительству партии «Белая Русь». Инициатором ее создания выступило одноименное общественное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня эксперты готовятся к учредительному съезду, который пройдет уже 18 марта. В нем примут участие без малого тысяча делегатов. В ходе заседания будет принято решение о создании партии, утверждены ее программа, устав, а также выбраны руководящие органы. Стоит отметить, среди делегатов, в большинстве своем – молодежь. А это свидетельствует о заинтересованности подрастающего поколения в решении значимых для страны вопросов.

Елена Бокова, начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата республиканского совета РОО «Белая Русь»: Вы знаете, к нашей радости, что в учредительном съезде будет принимать участие много молодых лиц. У нас хорошая, творческая, инициативная молодежь. Я думаю, их предложения и планы будут применимы в нашем государстве.

Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»: На самом деле процесс очень простой, очень прозрачный. И может показаться несколько несложным, но вместе с тем этот процесс – мы сейчас принимаем документы, сверяем данные – он кропотливый и требует очень большого внимания. Потому что главный принцип – территориальный. Мы должны проверить, чтобы граждане, которые выступили учредителями партии, действительно проживали на территории того района, где проходило учредительное собрание.

Помимо этого, организация активно сотрудничает с общественными объединениями других стран. Вопросы обмена опытом по части партийного строительства обсудили с российским сенатором Андреем Климовым.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Сейчас мы находимся на стадии подготовки дорожной карты, чтобы наше сотрудничество было не от случая к случаю, а поставлено на системную основу. Весь этот круг вопросов мы сегодня обсудим. Думаю, он придаст и новый импульс взаимодействия между общественным объединением «Белая Русь» и партией «Едина Россия» и обогатит наши знания о партийной работе, партийном строительстве.

«Белая Русь» – это 200 тысяч неравнодушных граждан и настоящих патриотов. Сегодня в стране функционирует более 8 тысяч первичных организаций объединения.