Прямой эфир

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»

22 февраля 2023 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Формирование новой политической силы. В Беларуси идет активная работа по строительству партии «Белая Русь». Инициатором ее создания выступило одноименное общественное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»-1

Сегодня эксперты готовятся к учредительному съезду, который пройдет уже 18 марта. В нем примут участие без малого тысяча делегатов. В ходе заседания будет принято решение о создании партии, утверждены ее программа, устав, а также выбраны руководящие органы. Стоит отметить, среди делегатов, в большинстве своем – молодежь. А это свидетельствует о заинтересованности подрастающего поколения в решении значимых для страны вопросов.

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»-4

Елена Бокова, начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата республиканского совета РОО «Белая Русь»:
Вы знаете, к нашей радости, что в учредительном съезде будет принимать участие много молодых лиц. У нас хорошая, творческая, инициативная молодежь. Я думаю, их предложения и планы будут применимы в нашем государстве.

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»-7

Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
На самом деле процесс очень простой, очень прозрачный. И может показаться несколько несложным, но вместе с тем этот процесс – мы сейчас принимаем документы, сверяем данные – он кропотливый и требует очень большого внимания. Потому что главный принцип – территориальный. Мы должны проверить, чтобы граждане, которые выступили учредителями партии, действительно проживали на территории того района, где проходило учредительное собрание.

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»-10

Помимо этого, организация активно сотрудничает с общественными объединениями других стран. Вопросы обмена опытом по части партийного строительства обсудили с российским сенатором Андреем Климовым.

«Много молодых лиц». Около тысячи человек выдвинуты на учредительный съезд партии «Белая Русь»-13

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:
Сейчас мы находимся на стадии подготовки дорожной карты, чтобы наше сотрудничество было не от случая к случаю, а поставлено на системную основу. Весь этот круг вопросов мы сегодня обсудим. Думаю, он придаст и новый импульс взаимодействия между общественным объединением «Белая Русь» и партией «Едина Россия» и обогатит наши знания о партийной работе, партийном строительстве.

«Белая Русь» – это 200 тысяч неравнодушных граждан и настоящих патриотов. Сегодня в стране функционирует более 8 тысяч первичных организаций объединения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белая Русь # общество # Бокова Елена # Андрей Басак # Олег Романов # Андрей Климов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось
22 февраля 2023 14:55

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось

«В районных судах Минска рассматривается около 40 дел». Получается ли у потребителей вернуть деньги от фирмы мошенников?
22 февраля 2023 14:42

«В районных судах Минска рассматривается около 40 дел». Получается ли у потребителей вернуть деньги от фирмы мошенников?

От задумки до готового бизнеса. Как готовят лучшие проекты к финалу конкурса «100 идей для Беларуси»?
22 февраля 2023 14:36

От задумки до готового бизнеса. Как готовят лучшие проекты к финалу конкурса «100 идей для Беларуси»?