«Мне понравилось забивать гвозди». В Несвиже подвели итоги этапа «Властелина села»

Новости Беларуси. В Несвиже выбрали «Властелина села». За звание лучшей боролись 14 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они приехали из разных регионов области. Жюри нужно было удивить необычным подворьем, продемонстрировать творческие способности и физическую подготовку. Самой активной и спортивной оказалась семья Филинович из Несвижского района. Второе место – у Ерошенко из Старых Дорог, третье – у Крижевич из Клецка. Материал Анастасии Кончиц.

На областном этапе конкурса «Властелин села» организаторы создали настоящий праздник. Встречают гостей на импровизированных подворьях. У каждого получилось колоритно и неповторимо. Например, представители от Клецкого района за пару дней соорудили настоящую беседку – для уюта. Кто-то удивлял гостей и членов жюри рецептурными блюдами. Каждый уголок – отражение семьи. Впрочем, конкуренцией на празднике точно не веяло. Только клубникой, сдобой и свежеспиленной древесиной. И это не случайно.