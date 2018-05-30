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«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе

30 мая 2018 08:31
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Когда-то они просто грезили быть на страже спокойствия и безопасности страны, а уже сейчас реализовывают свои мечты в стенах Академии МВД. Еще год усердной учебы – и вчерашние курсанты станут настоящими профессионалами. Уже совсем скоро на смену им придут еще одни, но совсем юные, будущие стражи правопорядка. 

«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе-1

Михаил Белянович, начальник отделения комплектования переменного состава отдела кадров Академии МВД Республики Беларусь: 
В Академию МВД могут поступать лица, которым на год поступления исполнилось, либо исполнится 17 лет, но не старше 25 лет. Дополнительными условиями в отношении лиц гражданской молодежи являются высокие моральные качества. Для того, чтобы поступить в Академию МВД необходимо сдать три основных экзамена в форме ЦТ. Абитуриент в прошлом не должен быть привлечен к уголовной или административной ответственности. 

«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе-4

Быть сотрудником милиции Настя мечтала с детства, поэтому отучилась сначала четыре года в кадетском училище, а потом поступила в Академию МВД. Девушка признается, что интересная учеба отнимает немало времени. 

Анастасия Масловская, курсант факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь:
На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что не жалею о своем выборе. В принципе я хотела бы продолжить милицейскую службу на протяжении всех своих лет. Планирую проявить себя на практике с хорошей стороны, зарекомендовать себя и добиться больших звезд. 

«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе-7

У Павла Вертелко интерес к милиции появился, когда он был еще совсем ребенком. Маленький Паша смотрел на своего отца-милиционера и мечтал стать таким, как он. Сейчас у парня большие планы: дослужиться до генерала.  

Павел Вертелко, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь: 
Самое сложное в курсантской жизни – это соблюдение распорядка дня и наряды. Но это нас готовит к будущей службе, поэтому здесь так и должно быть, я считаю. Любое новшество в нашей жизни нас меняет и Академия с ее правилами, порядками поменяла.  

«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе-10

Мужественность и дисциплинированность воспитала Академия МВД в Павле Терешенке. Учеба не кажется парню сложной, а практические занятия развивают к профессии еще больший интерес. 

Павел Терешенок, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:
Довольно интересное обучение, вот это и легло в основу моего осознанного выбора. Я не могу сказать, что меня родители наставляли на путь, я самостоятельно выбрал то, чем хочу заниматься в жизни. Мне хочется приносить пользу обществу, то есть пользу согражданам. 

«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе-13

# Высшее образование в Беларуси # общество # Михаил Белянович # Анастасия Масловская # Павел Вертелко # Павел Терешенок # Фотофакт # Студенты

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