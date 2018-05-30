«Мне хочется приносить пользу обществу». Курсанты Академии МВД рассказывают о своей учёбе

Когда-то они просто грезили быть на страже спокойствия и безопасности страны, а уже сейчас реализовывают свои мечты в стенах Академии МВД. Еще год усердной учебы – и вчерашние курсанты станут настоящими профессионалами. Уже совсем скоро на смену им придут еще одни, но совсем юные, будущие стражи правопорядка.

Михаил Белянович, начальник отделения комплектования переменного состава отдела кадров Академии МВД Республики Беларусь:

В Академию МВД могут поступать лица, которым на год поступления исполнилось, либо исполнится 17 лет, но не старше 25 лет. Дополнительными условиями в отношении лиц гражданской молодежи являются высокие моральные качества. Для того, чтобы поступить в Академию МВД необходимо сдать три основных экзамена в форме ЦТ. Абитуриент в прошлом не должен быть привлечен к уголовной или административной ответственности.

Быть сотрудником милиции Настя мечтала с детства, поэтому отучилась сначала четыре года в кадетском училище, а потом поступила в Академию МВД. Девушка признается, что интересная учеба отнимает немало времени. Анастасия Масловская, курсант факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь:

На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что не жалею о своем выборе. В принципе я хотела бы продолжить милицейскую службу на протяжении всех своих лет. Планирую проявить себя на практике с хорошей стороны, зарекомендовать себя и добиться больших звезд.

У Павла Вертелко интерес к милиции появился, когда он был еще совсем ребенком. Маленький Паша смотрел на своего отца-милиционера и мечтал стать таким, как он. Сейчас у парня большие планы: дослужиться до генерала. Павел Вертелко, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

Самое сложное в курсантской жизни – это соблюдение распорядка дня и наряды. Но это нас готовит к будущей службе, поэтому здесь так и должно быть, я считаю. Любое новшество в нашей жизни нас меняет и Академия с ее правилами, порядками поменяла.