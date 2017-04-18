«Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой»: дети об автопробеге МЧС по Брестской области

Новости Беларуси. Больше тысячи маленьких жителей Брестской области объединит в этом году автопробег МЧС. Маршрут колонны, которую возглавляет раритетный 50-летний Mercedes, пролегает через десять районов. Спасатели поедут к ребятам из детских домов семейного типа и школ-интернатов, чтобы рассказать детям о пожарной безопасности.

Первыми к масштабной акции присоединились юные брестчане. Любой желающий смог примерить экипировку и каску спасателя, а также подержать в руках арсенал сотрудника МЧС. В условиях приближенных к реальным, детям продемонстрировали и процесс тушения пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.