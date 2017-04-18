«Очень рад, что работаю в МЧС». 23-летний пожарный стал лучшим спасателем Беларуси

Новости Беларуси. Лучшего спасателя выбрали в Беларуси. Ребята, которые каждый день, спасая жизни, подставляют плечо друг другу, проявили соревновательный дух. На площадке развернулась нешуточная борьба. Успеть поднять тяжелейший груз за две минуты и сдвинуть ударами кувалды 70-килограммовую балку на полтора метра. Это лишь часть испытаний, которые пришлось пройти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрею всего 23 года, а за его плечами уже несколько побед в профессиональных конкурсах и десяток спасенных жизней. Победил он и сегодня. К работе спасателя парень готовился с юных лет.

Андрей Феденя, пожарный части № 6 Минска:

В детстве я занимался спортом и всю жизнь, как в школе учился, и вообще мечтал поступить в МЧС и работать. Поступил я в институт в 2011 году, в августе, а работаю именно в пожарно-аварийной спасательной части № 6 с мая 2014 года. Очень рад, что работаю в МЧС. Участие в профессиональных конкурсах Андрей, как и многие сослуживцы, считает лучшей подготовкой к реальным чрезвычайным происшествиям. Хотя простыми испытания не назовешь.

Александр Попко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Каждому спасателю нужно было преодолеть 5 упражнений. Они различного характера. Какие-то упражнения на выносливость, какие-то на силу, какие-то на ловкость. Сначала парни должны были подняться на 4 этаж с 20-килограммовой рукавной линией. Ударами кувалды сдвинуть 70-килогрммовую балку на 1,5 метра. Пробежать слалом. И самое сложное – пронести манекен весом более 70 кг. И все это – за 2 минуты. При этом спасатели находятся в снаряжении, которое также весит не один десяток килограммов.