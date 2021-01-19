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Член правления Федерации хоккея России: беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить

19 января 2021 19:18
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Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член правления Федерации хоккея России: беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить-1

Александр Стеблин, член правления Федерации хоккея России:
IIHF – это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал. Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более ста стран, никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения. В Латвии всего один ледовый дворец, в свое время они проводили чемпионат мира, но там строили дополнительное временное сооружение. В Беларуси сейчас спокойно, а последним чемпионатом мира в этой стране все были довольны, была безопасность, хороший сервис, люди ночами гуляли по Минску без всяких опасений. 

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С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. Это подчеркнули в оргкомитете по проведению хоккейного первенства.

Член правления Федерации хоккея России: беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить-4

За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших форумов. «Свидетельство тому – проведение в 2019 году вторых Европейских игр», – говорится в сообщении оргкомитета. За перенос чемпионата международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию. Условие прописано в контрактах и 19 января это подтвердил Рене Фазель. Но пока в организации сумму не называют.

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# Чемпионат мира по хоккею # общество # Фотофакт

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