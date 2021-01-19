Член правления Федерации хоккея России: беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить

Новости Беларуси. Перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси активно комментируют в соцсетях. Журналисты, блогеры, политологи не скрывают своего возмущения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Стеблин, член правления Федерации хоккея России:

IIHF – это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал. Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более ста стран, никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения. В Латвии всего один ледовый дворец, в свое время они проводили чемпионат мира, но там строили дополнительное временное сооружение. В Беларуси сейчас спокойно, а последним чемпионатом мира в этой стране все были довольны, была безопасность, хороший сервис, люди ночами гуляли по Минску без всяких опасений.

Всеволод Непогодин: «Я считаю, что Рене Фазель не прав»

С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. Это подчеркнули в оргкомитете по проведению хоккейного первенства.