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Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение

19 января 2021 19:55
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Новости Беларуси. В Беларуси установились настоящие крещенские морозы. Предстоящей ночью температура воздуха в большинстве регионов вновь опустится ниже 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-1

Теплее одеваться и больше двигаться – основные рекомендации тем, кто работает на улице. Как не замерзнуть и провести время с пользой для здоровья – небольшой видеолайфхак от Президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-4

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-6

На следующем видеофрагменте глава государства уже вечером в беседке. Угощается крещенской водой, которая, как известно, обладает целебными свойствами. Компанию Президенту здесь вновь составляет четвероногий друг.

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-9

А это уже кадры, как сообщает «Пул Первого», любимой бани Президента.

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-12

Она находится в лесу.

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-15

Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение-17

Кстати, прорубь тоже имеется, потому что традицию крещенских купаний Президент соблюдает каждый год.

# Церковные праздники # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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