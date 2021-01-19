Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение

Новости Беларуси. В Беларуси установились настоящие крещенские морозы. Предстоящей ночью температура воздуха в большинстве регионов вновь опустится ниже 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплее одеваться и больше двигаться – основные рекомендации тем, кто работает на улице. Как не замерзнуть и провести время с пользой для здоровья – небольшой видеолайфхак от Президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На следующем видеофрагменте глава государства уже вечером в беседке. Угощается крещенской водой, которая, как известно, обладает целебными свойствами. Компанию Президенту здесь вновь составляет четвероногий друг.

А это уже кадры, как сообщает «Пул Первого», любимой бани Президента.

Она находится в лесу.