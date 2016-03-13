Митрополит Минский и Заславский обратился к верующим в Прощеное воскресенье

Новости Беларуси. Православный мир вступает в очень важный и ответственный период – Великий Пост. Он продлится до праздника Пасхи. А сегодня Прощеное воскресенье. В этот день забывают былые обиды и просят прощения у близких, чтобы с чистым сердцем встретить Великий Пост. А все ли поступки можно простить, должна ли православная церковь зарабатывать деньги и где зарыта причина ситуации на Ближнем Востоке? Об этом и не только ведущий программы «Неделя» на СТВ у Владыки Павла.

Владыка, в Вашей жизни есть то, что вы никогда никому не могли бы просить? Вы все готовы простить или же нет?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Молитва «Отче наш», в этой молитве очень яркий слова Христос-спаситель произнес: «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот это принцип христианской жизни. Если вы хотите, чтобы вам прощал Господь, и вы прощайте.

Есть поступки, которые не прощают?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, нет. Таких нет поступков. Я бы даже, знаете, как сказал: «Как христианин я все прощаю всем». А как епископ я не все могу простить.

Как руководитель, говоря светским языком.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Как руководитель, да. Я должен обязательно, если я вижу какие-то преступления со стороны моих подчиненных, я не имею права простить или пропустить без какого-то внимания к этому проступку.

Но вы готовы простить в день Прощеного воскресенья, предположим священника, кажется, из Светлогорска, который был задержан сотрудниками ГАИ и лишен водительских прав.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Да я на него вообще ничего не имею. Вот когда на него мне придут документы о том, что он совершил какое-то преступление, тогда я буду изучать. И даже, может быть, не я, я передам это в дисциплинарную комиссию и, может, в наш суд. Мера нарушения дисциплины, которая повлекла за собой более тяжкие последствия, поэтому это выходит уже за это Прощеное воскресенье. Как христианин, конечно, я прощаю. Но как епископ я не все должен пропускать.

Вы осудили то, что в Витебске, если не ошибаюсь, продавали крещеную воду у храма, да?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Да. Это беда, это безобразие.

Что с этим делать?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Во-первых, я сделал замечание правящему епископу, что это не подобает делать, воду не подобает продавать святую. Если кто-то хочет пожертвовать, пожалуйста, пусть жертвует. Вы дайте людям возможность людям взять в красивых бутылочках воду. Может быть, не стоять в очереди, не наливать, хотя, и в этом есть какой-то...

Это из серии: есть спрос – есть предложение.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Конечно. Но продавать святыню не подобает. Не следует этого делать. Потому что у некоторых это может вызвать отторжение. Что касается других вопросов, в частности, допустим, приобретения свечей или пожертвования на свечи, я скажу, что, знаете, у меня был такой случай. Один священник, еще в Рязани, побывал на Западе, попутешествовал, возвратился и говорит: «Вы знаете, я посмотрел, там просто лежат свечи на этих прилавочках, обозначена сумма пожертвования – кто сколько хочет, тот столько и берет – вот я хочу также сделать, благословите». Отец Михаил, пожалуйста, сделайте. Только потом мне расскажете...

Не сработало?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Сработало. Он пришел через месяц и сказал: «Владыка, благословите отменить». Я говорю: «А почему?». Он говорит: «Вы знаете, даже десятой части люди не пожертвовали на эти свечи». Люди увидели – о, можно брать сколько хочешь – и начали брать сколько хочешь. А жертвовать не жертвовали.

Не готовы мы к этому еще?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Не готовы. К сожалению. Хотя, вы знаете, людей можно к этому подготовить. Но для этого должны быть какие-то материальные резервы. Вот я своим близким рассказываю. Вы знаете, мне ведь тоже пришлось по многим странам побывать-поездить, и хочу сказать, что есть хороший опыт у греков. Греки, где строят в какой-либо стране храмы, приходы, они обязательно при храме строят дом для священника. Для прихода. И доходный дом. И вот этот доходный дом они сдают или в аренду, или помещения сдают для магазинов, ресторанчиков, кафе, там что-то такое. Получая доход, они тем самым, на этот доход содержат храм.

А Вы допускаете такой бизнес?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

А почему бы и нет? Наши православные храмы, пожалуйста. Есть такое. У нас в Будапеште есть такое. И ничего такого зазорного в этом нет. Мы же не обогащаемся, что вы должны понять. Мы же не обогащаемся, а полученные средства от этого дохода мы употребляем на уставную деятельность. И, кстати сказать, и устав, и законодательство позволяют это делать. И в нас в Беларуси то же самое. Законодательство позволяет, и устав наш позволяет. Мы просто вот никак не раскачаемся. Поэтому я своим рассказываю: давайте-давайте вот что-то делать, не из людей, может быть, простили пожертвования, а чтобы мы сами зарабатывали. А людям предлагали вот так: пожалуйста, приходите-берите.

Пожалуй, самое страшное, когда религию используют как оружие. Вы посмотрите: под религиозными фактически знаменами ИГИЛ вербует детей по сути.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Что использует религию или мотивы религиозные – да, это очень серьезно. Знаете, сегодня то, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии, в Северной Африке, – это не просто так. И вы знаете, надо сказать, что, наверное, искрой для разжигания движения ИГИЛ явились сами европейцы. Как ни странно. А некоторые проповедники в этих странах мусульманских, они говорят, они же обращаются с проповедями к людям. Они говорят: «Вы посмотрите на Европу: христианам запрещают носить крестики, молиться запрещают; иудеям кипы запрещают носить, их преследуют. Кто не признает эти гомосексуальные семьи так называемые браки, их выгоняют с работы. Вы посмотрите, они изгоняют духовно-нравственные ценности, вот на чем воспитывают». Надо найти образ врага. И вот эти проповедники ИГИЛовские, они как раз и показывают: посмотрите, Европа, изгоняют христиан, гонят их там. Образ врага нашли.

В Беларуси подобных предпосылок, Слава Богу, нет.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Слава Богу. Я даже скажу, знаете, меня с первого дня искренне порадовало, что я увидел в Беларуси. Это посещение храмов, особенно в праздничные дни семьями. Приходят в храм муж, жена и дети.

А как же иначе?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Вот. А в России такого, к сожалению, не так часто можно встретить.

Возвращаясь к встрече глав православной и католической церквей. Вам не кажется, что пора делать какие-то более внятные шаги навстречу. И, пожалуй, в Беларуси, как раз таки учитывая это обстоятельство, мы рядышком, и православные, и католики, как нигде это заметно. И две Пасхи у нас, и два Рождества у нас.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, уже сложилась такая многовековая традиция, ныне существующая. Одних устраивает это положение, других устраивает это положение. Сегодня насильно объединить никак нельзя. Потому что, знаете, ведь произошло глубинное разделение. И объединение тоже должно быть очень, очень серьезным.

Вы согласны, к сожалению, как раз таки в Беларуси, это заметнее. Вот в Польше – католики в основном, в России – православные. А вот здесь вот рядышком.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

А здесь очень заметно, да. Кстати сказать, по русской церкви и зарубежной очень заметно было Соединенных Штатах, в Европе. А в Беларуси, вы правильно говорите, здесь и католики, и православные...

Зато в наших семьях два раза яйца красят.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

И не только красят, их еще два раза и едят.

Владыка, огромное спасибо за это предпраздничное интервью накануне важного события в Православной церкви. В день Прощеного воскресенья я прошу у Вас прощения.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Спасибо. И Вас Бог простит. И я тоже прощу. И, пользуясь возможностью, я обращаюсь к нашим телезрителям, кто нас смотрит, видит, я тоже прошу прощения, потому что я, может быть, кого-то и не знаю и не видел, но, может своим словом или поведением как-то кого-то ввел в соблазн. Поэтому у всех прошу прощения. И, пользуясь возможностью, всем желаю благоприятного Поста.