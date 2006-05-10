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Митинг-реквием в Хатыни

10 мая 2006 09:30
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Митинг-реквием в мемориальном комплексе Хатынь стал продолжением акции <Мы - наследники Победы>.

Представители власти во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Александром Косинцом, а также около ста сорока участников акции из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья отдали дань памяти жертвам фашизма.
Почетный караул на протяжении всего маршрута участников акции, огни вдоль дороги и горящая свеча - память о жертвах войны в руках юной девушки:  Так проходил митинг-реквием.  Его участники прошлись по мемориалу и под звуки камерной музыки   возложили венки к Вечному огню.

Александр Косинец отметил, что таких памятников, как Хатынь, мемориалов кладбищ, деревень, сожженных вместе с их жителями, нет нигде в мире. Из 619 белорусских деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками вместе с людьми, 186 не были восстановлены, так как не кому было их строить заново.
В конце 1969 года на месте сожженной деревни возвели мемориальный комплекс. Хатынь сегодня  - символ мужества и непокоренности белорусского народа, вечная память о невинных жертвах самой жестокой и кровопролитной за всю мировую историю войны.

# общество

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