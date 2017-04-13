Мишель Сидибе: Беларусь добилась существенных результатов в предотвращении ВИЧ-инфицирования от матери к новорожденному

Новости Беларуси. Беларусь добилась больших результатов в борьбе с ВИЧ и готова поделиться опытом с другими странами. Об этом 13 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с исполнительным директором объединенной программы ООН Мишелем Сидибе. В прошлом году нашей стране удалось стабилизировать ситуацию в вопросе распространения ВИЧ. Большая работа в этом направлении велась на протяжении многих лет. Начиная с 2000 года, предотвращено более 4 тысяч случаев инфицирования ВИЧ и 2 тысячи смертей от СПИДа. Но главное – белорусским медикам удалось остановить передачу этого страшного заболевания от матери к новорожденному. Как отметил Алекандр Лукашенко, высоких результатов удалось добиться в том числе благодаря помощи международных организаций. Глава государства вручил Мишелю Сидибе медаль Франциска Скорины. Высокая государственная награда присуждена за вклад в развитие здравоохранения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за колоссальную помощь и поддержку, оказанную Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД. Я благодарю вас за ту оценку, которую вы даете Беларуси в работе по преодолению этой болезни. Я вам скажу откровенно: если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились таких результатов. Позвольте мне выполнить приятную миссию – вы награждаетесь высокой государственной наградой нашей страны за тот огромный вклад, который вы внесли в здравоохранение Беларуси. Позвольте мне в начале нашей встречи вручить вам эту заслуженную награду. Опыт Беларуси планируют применять в других странах. 13 апреля обсуждалась возможность сотрудничества в сфере здравоохранения с африканскими государствами. В нашей стране есть кадры, современные технологии, а врачи владеют передовыми методиками лечения.

Мишель Сидибе, исполнительный директор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу:

Наша организация нацелена на достижение социальной справедливости, чтобы каждый человек имел доступ ко всем социальным благам. Именно таким курсом идет Беларусь. Я поражен вашими успехами в сфере здравоохранения. Беларусь – первое государство в мире, которое добилось существенных результатов в предотвращении ВИЧ-инфицирования от матери к новорожденному. И, я надеюсь, будет первой страной, полностью победившей эпидемию ВИЧ.